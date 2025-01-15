В Самаре планируют построить школу на 1360 мест у ТЦ "Московский"

В Самаре планируется строительство здания школы на пересечении Ракитовского и Московского шоссе, вблизи ТЦ "Московский".
Такие данные содержатся в проекте постановления областного правительства о внесении изменений в расходные обязательства регионального минстроя.
Судя по документам, школа будет рассчитана на 1360 мест. Сроки строительства - 2025-2027 годы.
В ближайшие два года также планируется построить еще три школьных здания в Самаре: на 1360 мест в микрорайоне Крутые Ключи, на 1100 мест в районе 3 проезда/ул. Печерской и на 150 мест корпус для школы "Яктылык" на ул. Александра Матросова.
В Волжском районе на территории Южного города должно появится здание школы на 1500 мест, в пгт. Волжский Красноярского района - на 600 мест, а в микрорайоне Федоровка в Тольятти - образовательный центр на 317 мест (школа на 198 мест, детский сад на 119 мест).
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения