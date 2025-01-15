В Самаре планируют построить школу на 1360 мест у ТЦ "Московский"

В Самаре планируется строительство здания школы на пересечении Ракитовского и Московского шоссе, вблизи ТЦ "Московский".

Такие данные содержатся в проекте постановления областного правительства о внесении изменений в расходные обязательства регионального минстроя.

Судя по документам, школа будет рассчитана на 1360 мест. Сроки строительства - 2025-2027 годы.

В ближайшие два года также планируется построить еще три школьных здания в Самаре: на 1360 мест в микрорайоне Крутые Ключи, на 1100 мест в районе 3 проезда/ул. Печерской и на 150 мест корпус для школы "Яктылык" на ул. Александра Матросова.

В Волжском районе на территории Южного города должно появится здание школы на 1500 мест, в пгт. Волжский Красноярского района - на 600 мест, а в микрорайоне Федоровка в Тольятти - образовательный центр на 317 мест (школа на 198 мест, детский сад на 119 мест).