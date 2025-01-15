Диана Шнайдер одержала очередную победу на Australian Open

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда 20-летняя спортсменка уверенно обыграла австралийку Айлу Томлянович (114-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 7:5, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Томлянович три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.