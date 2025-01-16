Энергетики "Т Плюс" поддержали донорскую акцию "Мы с тобой одной крови"

Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" приняли участие в межрегиональной донорской акции. 67 энергетиков сдали более 30 литров крови.
Мероприятие организовано при поддержке Самарской областной клинической станции переливания крови. В числе участников как новички, так и доноры со стажем — работники Самарской ГРЭС, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, "Предприятия тепловых сетей", "ЭнергосбыТ Плюс", "ЭнергоремонТ Плюс".
Начальник отдела договорной работы Управления капитального строительства Самарского филиала "Т Плюс" Анастасия Спиридонова помогает людям со студенческой скамьи. Нынешняя донация стала для неё 12-й по счёту.
"Начала сдавать кровь в 2017 году, с тех пор и стала постоянным добровольцем. Знаю, что моя кровь даёт шанс на спасение чьей-то жизни, и для меня это важно. Недавно записалась в реестр доноров костного мозга", — поделилась Анастасия Спиридонова.
Традиционная донорская акция "Мы с тобой одной крови" проводится во всех регионах присутствия "Т Плюс".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас