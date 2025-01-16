Энергетики "Т Плюс" поддержали донорскую акцию "Мы с тобой одной крови"

Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" приняли участие в межрегиональной донорской акции. 67 энергетиков сдали более 30 литров крови.

Мероприятие организовано при поддержке Самарской областной клинической станции переливания крови. В числе участников как новички, так и доноры со стажем — работники Самарской ГРЭС, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, "Предприятия тепловых сетей", "ЭнергосбыТ Плюс", "ЭнергоремонТ Плюс".

Начальник отдела договорной работы Управления капитального строительства Самарского филиала "Т Плюс" Анастасия Спиридонова помогает людям со студенческой скамьи. Нынешняя донация стала для неё 12-й по счёту.

"Начала сдавать кровь в 2017 году, с тех пор и стала постоянным добровольцем. Знаю, что моя кровь даёт шанс на спасение чьей-то жизни, и для меня это важно. Недавно записалась в реестр доноров костного мозга", — поделилась Анастасия Спиридонова.

Традиционная донорская акция "Мы с тобой одной крови" проводится во всех регионах присутствия "Т Плюс".