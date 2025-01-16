Артисты "Королевского цирка" Гии Эрадзе выступили перед участниками СВО в самарском госпитале

Артисты продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании приняли участие в благотворительном представлении для военнослужащих — участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в самарском военном госпитале № 426.
В среду, 15 января, в Самаре состоялось благотворительное новогоднее цирковое представление для военнослужащих — участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале № 426.
Артисты "Новогоднего шоу" — совместного проекта продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании — поздравили с Новым годом и Рождеством доблестных героев, которые в это непростое время, выполняя боевой долг, встали на защиту своей Родины.
Мероприятие торжественно открыло отремонтированный клуб госпиталя, где благодаря творчеству и искусству есть возможность восстановить боевой дух и восполнить силы бойцов. Организаторы акции также поблагодарили медработников, которые ежедневно трудятся, чтобы восстановить здоровье тех, кто ценой своей жизни отстаивает независимость и свободу нашей страны.
Яркие сказочные персонажи, клоуны и буффы, акробаты и эквилибристы, ловкие жонглеры, дрессированные животные, грандиозный "Королевский балет" и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки — все это стало настоящим подарком для военнослужащих, которые остались под большим впечатлением от программы, получили положительные эмоции и отблагодарили артистов аплодисментами.
Помощь в организации благотворительной акции оказал начальник ФГБУ "Дом офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова" Министерства обороны РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный работник культуры РФ, полковник Александр Назаренко.
В своей приветственной речи он поблагодарил военнослужащих за мужество и нелегкую работу во благо страны, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что победа обязательно будет за нами.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.