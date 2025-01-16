Артисты "Королевского цирка" Гии Эрадзе выступили перед участниками СВО в самарском госпитале

Артисты продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании приняли участие в благотворительном представлении для военнослужащих — участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в самарском военном госпитале № 426.

В среду, 15 января, в Самаре состоялось благотворительное новогоднее цирковое представление для военнослужащих — участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале № 426.

Артисты "Новогоднего шоу" — совместного проекта продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании — поздравили с Новым годом и Рождеством доблестных героев, которые в это непростое время, выполняя боевой долг, встали на защиту своей Родины.

Мероприятие торжественно открыло отремонтированный клуб госпиталя, где благодаря творчеству и искусству есть возможность восстановить боевой дух и восполнить силы бойцов. Организаторы акции также поблагодарили медработников, которые ежедневно трудятся, чтобы восстановить здоровье тех, кто ценой своей жизни отстаивает независимость и свободу нашей страны.

Яркие сказочные персонажи, клоуны и буффы, акробаты и эквилибристы, ловкие жонглеры, дрессированные животные, грандиозный "Королевский балет" и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки — все это стало настоящим подарком для военнослужащих, которые остались под большим впечатлением от программы, получили положительные эмоции и отблагодарили артистов аплодисментами.

Помощь в организации благотворительной акции оказал начальник ФГБУ "Дом офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова" Министерства обороны РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный работник культуры РФ, полковник Александр Назаренко.

В своей приветственной речи он поблагодарил военнослужащих за мужество и нелегкую работу во благо страны, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что победа обязательно будет за нами.



