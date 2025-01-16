Хоккейная "Лада" уступила "Торпедо"

В четверг, 16 января, в Тольятти прошел матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором местная "Лада" сразилась с нижегородским "Динамо".

По итогам игры счет составил 3:2 в пользу гостей льда.

Гости из Нижнего Новгорода открыли счет на седьмой минуте первого периода. Чуть позже тольяттинцы отыгрались, на 13-й минуте шайбу забросил Данил Юртайкин.

Во втором игровом отрезке Владислав Семин отличился второй шайбой. Гости отыгрались в третьем периоде, а в конце встречи забросили в ворота тольяттинцев шайбу, определившую ход игры.