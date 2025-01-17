Из-за ДТП на ул. Революционной самарские автобусы ходят по измененной схеме

В пятницу, 17 января, в Самаре из-за ДТП постороннего транспорта на пересечении улиц Революционной и Гагарина в направлении "в город" автобусы следуют по скорректированным маршрутам.

Речь идет об автобусах №№ 2, 24, 53,90. Они едут в объезд по улицам Мориса Тореза, Мяги далее по маршруту, сообщает городской департамент транспорта.