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Общество

Скончался журналист Вадим Карасев

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 января, в больнице после тяжелой болезни умер самарский журналист, писатель, режиссер и сценарист документального кино, член Союза писателей России Вадим Карасев. Полтора месяца он не дожил до своего дня рождения - 23 февраля ему исполнилось бы 68 лет.

В 1978 г. он окончил филологический факультет Куйбышевского пединститута. Три года работал учителем русского языка и литературы в селе Лопатино. В 80-ые годы трудился корреспондентом и ответственным секретарем в газете "Волжский комсомолец". За свою карьеру работал в различных изданиях: "Моя газета", "Аргументы и факты", "Волжская коммуна", в журналах "Огонек", "Самара и губерния", "Все небо" и др. Был редактором газет "Самарская Творческая газета", "Дельта-информ", "Алекс-информ", "Детский вопрос", региональной вкладки газеты "Труд", журнала "Посох". До 2018 г. регулярно писал о культуре на портале "Волга Ньюс".

Вадим Николаевич участвовал в съемках на Самарской студии кинохроники, в Поволжском историко-культурном фонде: "Мой дивный мир, или Портрет Чикатило на фоне", фильмы о конструкторе авиадвигателей Николае Кузнецове, о выдающемся звонаре Николае Ваничеве, о почетных гражданах области. Автор нескольких лент из цикла "Самарские судьбы", в том числе о поэте Валентине Столярове. В 2008 году по заказу Федерального агентства по делам кинематографии снял фильмы-размышления "Три портрета на фоне музыки" и "Яблоневый овраг". В 1998 году в Самаре вышла книга Карасева "Сто портретов на фоне Самары" — сборник интервью с самыми интересными людьми города. Его произведения печатали также в журнале "Русское эхо".

Вадим Карасев был не только прекрасным журналистом, писателем, но и добрым, тактичным, умным, ответственным человеком. Таким мы его и запомним. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вадима Николаевича.

Прощание пройдет 18 января в 14 часов в ритуальном зале по адресу: Самара, ул. Дзержинского, 27.

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Последние комментарии

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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