Скончался журналист Вадим Карасев

В четверг, 16 января, в больнице после тяжелой болезни умер самарский журналист, писатель, режиссер и сценарист документального кино, член Союза писателей России Вадим Карасев. Полтора месяца он не дожил до своего дня рождения - 23 февраля ему исполнилось бы 68 лет.

В 1978 г. он окончил филологический факультет Куйбышевского пединститута. Три года работал учителем русского языка и литературы в селе Лопатино. В 80-ые годы трудился корреспондентом и ответственным секретарем в газете "Волжский комсомолец". За свою карьеру работал в различных изданиях: "Моя газета", "Аргументы и факты", "Волжская коммуна", в журналах "Огонек", "Самара и губерния", "Все небо" и др. Был редактором газет "Самарская Творческая газета", "Дельта-информ", "Алекс-информ", "Детский вопрос", региональной вкладки газеты "Труд", журнала "Посох". До 2018 г. регулярно писал о культуре на портале "Волга Ньюс".

Вадим Николаевич участвовал в съемках на Самарской студии кинохроники, в Поволжском историко-культурном фонде: "Мой дивный мир, или Портрет Чикатило на фоне", фильмы о конструкторе авиадвигателей Николае Кузнецове, о выдающемся звонаре Николае Ваничеве, о почетных гражданах области. Автор нескольких лент из цикла "Самарские судьбы", в том числе о поэте Валентине Столярове. В 2008 году по заказу Федерального агентства по делам кинематографии снял фильмы-размышления "Три портрета на фоне музыки" и "Яблоневый овраг". В 1998 году в Самаре вышла книга Карасева "Сто портретов на фоне Самары" — сборник интервью с самыми интересными людьми города. Его произведения печатали также в журнале "Русское эхо".

Вадим Карасев был не только прекрасным журналистом, писателем, но и добрым, тактичным, умным, ответственным человеком. Таким мы его и запомним. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вадима Николаевича.

Прощание пройдет 18 января в 14 часов в ритуальном зале по адресу: Самара, ул. Дзержинского, 27.