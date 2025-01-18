"Ладья" обыграла "Сибирских снайперов"

Тольяттинская "молодежка" в гостях переиграла "Сибирских Снайперов".

Накануне матча в Новосибирске "Ладья" лишилась Данила Бородина, дисквалифицированного лигой на одну игру за неспортивное поведение в прошлой встрече с "Молотом", и в связи с этим тренерский штаб волжан вынужденно внес изменения в атакующую линию. Теперь Иван Кулагин переместился во вторую пятерку, Владислав Федоров — в третью, а Артемий Кузнецов обосновался в одной связке с Егором Меркесовым и Владиславом Гурьевым. Также небольшие перестановки произошли в обороне — в состав вернулся Григорий Уланов и он оказался в одной паре с Александром Морозовым.

Стартовый период получился результативным, несмотря на то, что счет был открыт только на 14-й минуте. Первыми отличились сибиряки — Илья Люзенков резким броском в касание замкнул передачу Александра Першакова. 1:0. "Ладья" достаточно быстро отыгралась благодаря Егору Скутину, поразившему дальний угол после успешного прорыва Олега Сенькина, но спустя 39 секунд "Сибирские Снайперы" вернули себе лидерство усилиями Платона Горохова — 2:1.

Во второй трети заброшенных шайб было еще больше. На 26-й минуте тольяттинцы вновь догнали соперника, реализовав лишнего. Александр Морозов своевременно подключился к атаке и с близкого расстояния практически беспрепятственно поразил створ. 2:2. Когда встреча перевалила за экватор, "Ладья" и вовсе вырвалась вперед. В эпизоде с голом Александра Бажухина изначально забивать должен был Марат Павлов, однако его бросок пришелся в штангу и на добивании раньше всех оказался 13-й номер волжан — 2:3. Под конец игрового отрезка команды обменялись точными попаданиями. Сперва Анатолий Полежаев восстановил на табло статус-кво, но вскоре Владислав Федоров здорово подставил клюшку под мощный выстрел Ярослава Шагаева и тольяттинцы ушли на перерыв с минимальным преимуществом. 3:4.

В третьей двадцатиминутке подопечные Сергея Лопушанского играли крайне осторожно и по максимуму стремились противодействовать хоккеистам "Сибирских Снайперов", которые пытались развернуть активную деятельность в чужой зоне. К счастью, тольяттинцы здорово отработали в защите — даже позднее удаление Дениса Истюфеева и выход шестого полевого вместо вратаря не помогли хозяевам спастись. Итог — волевая победа "Ладьи".

Шестиматчевая выездная серия волжан завершится 20 января в Новокузнецке, где состоится поединок против "Кузнецких Медведей".