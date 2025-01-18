16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" обыграла "Сибирских снайперов" Хоккейная "Лада" уступила "Торпедо" ХК "Ладья" покинул нападающий Кирилл Винокуров "Лада" обыграла минское "Динамо" - 6:4 "Ладья" обыграла "Молот" - 3:2

Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Сибирских снайперов"

НОВОСИБИРСК. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинская "молодежка" в гостях переиграла "Сибирских Снайперов".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Накануне матча в Новосибирске "Ладья" лишилась Данила Бородина, дисквалифицированного лигой на одну игру за неспортивное поведение в прошлой встрече с "Молотом", и в связи с этим тренерский штаб волжан вынужденно внес изменения в атакующую линию. Теперь Иван Кулагин переместился во вторую пятерку, Владислав Федоров — в третью, а Артемий Кузнецов обосновался в одной связке с Егором Меркесовым и Владиславом Гурьевым. Также небольшие перестановки произошли в обороне — в состав вернулся Григорий Уланов и он оказался в одной паре с Александром Морозовым.

Стартовый период получился результативным, несмотря на то, что счет был открыт только на 14-й минуте. Первыми отличились сибиряки — Илья Люзенков резким броском в касание замкнул передачу Александра Першакова. 1:0. "Ладья" достаточно быстро отыгралась благодаря Егору Скутину, поразившему дальний угол после успешного прорыва Олега Сенькина, но спустя 39 секунд "Сибирские Снайперы" вернули себе лидерство усилиями Платона Горохова — 2:1.

Во второй трети заброшенных шайб было еще больше. На 26-й минуте тольяттинцы вновь догнали соперника, реализовав лишнего. Александр Морозов своевременно подключился к атаке и с близкого расстояния практически беспрепятственно поразил створ. 2:2. Когда встреча перевалила за экватор, "Ладья" и вовсе вырвалась вперед. В эпизоде с голом Александра Бажухина изначально забивать должен был Марат Павлов, однако его бросок пришелся в штангу и на добивании раньше всех оказался 13-й номер волжан — 2:3. Под конец игрового отрезка команды обменялись точными попаданиями. Сперва Анатолий Полежаев восстановил на табло статус-кво, но вскоре Владислав Федоров здорово подставил клюшку под мощный выстрел Ярослава Шагаева и тольяттинцы ушли на перерыв с минимальным преимуществом. 3:4.

В третьей двадцатиминутке подопечные Сергея Лопушанского играли крайне осторожно и по максимуму стремились противодействовать хоккеистам "Сибирских Снайперов", которые пытались развернуть активную деятельность в чужой зоне. К счастью, тольяттинцы здорово отработали в защите — даже позднее удаление Дениса Истюфеева и выход шестого полевого вместо вратаря не помогли хозяевам спастись. Итог — волевая победа "Ладьи".

Шестиматчевая выездная серия волжан завершится 20 января в Новокузнецке, где состоится поединок против "Кузнецких Медведей".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2