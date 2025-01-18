ХК "Лада" проиграл "Витязю" - 2:6

На домашнем льду "автозаводцы" уступили "Витязю".

В преддверии игры против подмосковного коллектива "Лада" лишилась Данила Юртайкина, получившего травму в концовке предыдущего матча с "Торпедо" — теперь на его позицию во втором звене был переведен Александр Государев, а освободившееся место в третьей пятерке занял Артем Иванюженков. В рамке вновь обосновался Александр Трушков.

Команды не думали отсиживаться в обороне и к середине стартового игрового отрезка обменялись голами. Счет открыли тольяттинцы — Александр Государев атаку разогнал, а затем Магомед Шараканов отдал точный пас из-за ворот на Архипа Неколенко, который с близкого расстояния цель поразил. 1:0. Вскоре "автозаводцы" оказались в меньшинстве, чем соперник воспользовался. Алексей Макеев с пятака протолкнул шайбу под щитками Александра Трушкова и она медленно заползла за ленточку — 1:1. Во второй половине периода опасных моментов было уже поменьше, а самым ярким эпизодом в итоге стала драка между Михаилом Фисенко и Ярославом Бусыгиным, вспыхнувшая в зоне гостей.

После перерыва на площадке доминировала одна команда и это, к сожалению, была не "Лада". Чуть больше чем за две минуты дубль оформил Дин Стюарт — оба раза защитник "Витязя" несильно бросал от синей линии, но шайба оказывалась в сетке. 1:3. Следующий всплеск результативности у подмосковного коллектива случился в концовке, когда Матвей Заседа сначала реализовал лишнего, а за 18 секунд до сирены Джереми Рой отправил "автозаводцев" в нокаут — 1:5.

В заключительной трети ворота "Лады" защищал уже Максим Третьяк, однако "Витязю" потребовалось меньше минуты, чтобы размочить второго тольяттинского вратаря. Это сделал Иван Воробьев — 1:6. Далее подмосковные хоккеисты явно успокоились, хотя в то время у подопечных Павла Зубова мало что получалось в нападении, но одну шайбу они все-таки забросить сумели. Архип Неколенко оформил дубль и установил окончательный счет. 2:6.

Следующую игру тольяттинцы проведут 24 января в Екатеринбурге, оппонентом станет "Автомобилист".