В регионе ожидается гололед

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 20 января местами по региону сохранится гололед 1-5 мм, на дорогах образование гололедицы, сообщает Приволжское УГМС.

На дорогах и пешеходных дорожках может появиться ледяная корка, которая представляет опасность. Она может стать причиной падений и травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность и принимать меры безопасности.

МЧС России рекомендует:

- передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

- выходи из дома заблаговременно, не торопись;

- не занимай руки тяжелыми сумками и не держи руки в карманах;

- подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.

Водитель:

- соблюдай скоростной режим и дистанцию;

- не совершай резкие маневры;

- проверь техническое состояние автомобиля;

- по возможности воздержись от дальних поездок.