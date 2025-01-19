В регионе ожидается гололед

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 20 января местами по региону сохранится гололед 1-5 мм, на дорогах образование гололедицы, сообщает Приволжское УГМС.
На дорогах и пешеходных дорожках может появиться ледяная корка, которая представляет опасность. Она может стать причиной падений и травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность и принимать меры безопасности.
МЧС России рекомендует:
- передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;
- выходи из дома заблаговременно, не торопись;
- не занимай руки тяжелыми сумками и не держи руки в карманах;
- подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.
Водитель:
- соблюдай скоростной режим и дистанцию;
- не совершай резкие маневры;
- проверь техническое состояние автомобиля;
- по возможности воздержись от дальних поездок.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.