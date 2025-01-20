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Общество

В Самарскую область к середине недели придут 20-градусные морозы

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС рассказали о погоде на последнюю декаду января. По данным синоптиков, в Самарскую область к середине недели нагрянут "крещенские" морозы, и столбик термометра местами опустится до -28 градусов.

Во вторник, 21 января, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный, 8…13 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха -6…-11 °C.

В среду, 22 числа, в регионе по прогнозам малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы -14…-19 °C, днем -11…-16 °C.

23 января малооблачная погода сохранится, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23 °C, местами до -28°C, днем -11…-16 °C.

В пятницу, 24 числа, морозная погода сохранится. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 °C, днем -9…-14 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

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