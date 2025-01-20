В Самарскую область к середине недели придут 20-градусные морозы

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В Приволжском УГМС рассказали о погоде на последнюю декаду января. По данным синоптиков, в Самарскую область к середине недели нагрянут "крещенские" морозы, и столбик термометра местами опустится до -28 градусов.