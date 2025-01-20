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Законотворчество Власть и политика

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления начинает работу с депутатским корпусом

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря инициативе ВАРМСУ теперь муниципальные депутаты смогут участвовать в обсуждении федеральных законопроектов.

Фото: предоставлено ВАРМСУ

В рамках проекта "Муниципальный диалог", инициированного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), прошла конференция руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ.

Теперь не только муниципальные служащие, но и представительные органы административных центров субъектов РФ смогут совершенствовать систему управления на местах. Эта тема стала ключевой на конференции руководителей представительных органов власти, которая прошла в Москве.

В ней приняли участие заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, сенатор Андрей Шевченко, глава Мелитополя Галина Данильченко, а также представители Совета Федерации, Государственной Думы, Минстроя, председатели городских Дум региональных центров.

"Наша задача — наладить работу так, чтобы органы местного самоуправления были встроены в единую систему публичной власти, а все вопросы жителей решались оперативно. Сегодняшняя первая встреча с депутатским корпусом поможет определить существующую проблематику", — рассказал заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

На пленарной сессии, круглых столах и мастер-классах собравшиеся обсудили вопросы подготовки кадров, донастройки нормативно-правовой базы и ряд других тем, важных для повышения качества жизни в муниципалитетах.

"Муниципальное сообщество — это не только главы и муниципальные служащие. Это еще и депутатский корпус. Это лидеры общественного мнения, избранные напрямую гражданами. Это люди разных профессий, как правило, они не работают депутатами на освобожденной основе. И нам нужно тоже с ними научиться говорить, нам нужно научиться их слушать, потому что они представляют интересы наших жителей", — сказала сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Подключая депутатский корпус к совместной работе, ВАРМСУ подтверждает свой статус омбудсмена всех муниципалов страны.

Сенатор РФ, Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель ВАРМСУ, Андрей Шевченко подчеркнул, что на федеральном уровне приняты важные меры для поддержки муниципалитетов и их представительных органов. Установлены дополнительные гарантии прав муниципалитетов при осуществлении государственных полномочий.

Напомним, что в 2024 году Президент России Владимир Путин законодательно закрепил за ВАРМСУ статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества, в том числе на международном уровне. При этом состоявшаяся в Москве конференция депутатов значительно расширяет контур ассоциации.

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