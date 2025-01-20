Между Самарой и Казанью запустят ночной поезд

Горьковская железная дорога планирует запустить ночной поезд между Самарой и Казанью. Об этом со ссылкой на начальника ГЖД Сергея Дорофеевского сообщает tatar-inform.ru.

"Одна из задач на ближайшее будущее — развитие пассажирского направления из Самары в Казань. Это будет так называемая "ночная гостиница", "ночной экспресс". Люди в Самаре вечером сядут в поезд и приедут в Казань. И из Казани вечером смогут выехать в Самару через Ульяновск", — рассказал Дорофеевский.



