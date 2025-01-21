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Экономика и бизнес

Экспортерам из Самарской области расскажут о топовых нишах Вьетнама

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Внешнеэкономическая деятельность - один из способов развития предприятий малого и среднего бизнеса, настройка новых каналов сбыта, поиск новых партнеров. Предпринимателю важно быть в курсе последних тенденций и возможностей экспорта. Министерство экономического развития региона и центр "Мой бизнес" анонсировали несколько мероприятий для экспортеров. Все программы реализуются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" и "Экспорт".

23 января в 11:00 для предпринимателей проведут семинар "Актуальные вопросы экспорта 2025. Инфраструктура государственной поддержки экспорта в РФ и за рубежом. Работа с электронными площадками и международными базами данных". На семинаре участники узнают о текущей ситуации на рынке экспорта, о доступных программах поддержки, эффективной работе с электронными площадками и международными базами данных для поиска партнеров и клиентов. Место проведения: Самара, ул. Главная, 3 (Самарский бизнес-инкубатор). Регистрация по ссылке.

28 января в 12:00 состоится вебинар "Вьетнам сегодня для российского бизнеса. Пошаговый разбор работы в топовых нишах Вьетнама". Участники онлайн-встречи смогут узнать об особенностях ведения деятельности во Вьетнаме в современных условиях. Регистрация на участие доступна по ссылке.

21-25 февраля предприятия Самарской области смогут участвовать в фестивале-ярмарке российской продукции MADE IN RUSSIA, который пройдет в ОАЭ в Абу-Даби. В программу включены участие в розничных продажах на ярмарке, проведение тематических деловых сессий и круглых столов, B2B-программа для российских компаний, участие в дегустационных мероприятиях и мастер-классах. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке.

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