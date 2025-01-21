Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Australian Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова уступила в ¼ финала Australian Open-2025 лидеру мирового рейтинга WTA белорусской теннисистке Арине Соболенко, пишет championat.com.

Счет составил 6:2, 2:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Павлюченковой три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.