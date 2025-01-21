Из-за погоды закрыта переправа через Волгу в Самаре

Во вторник, 21 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Самаре движение судов на воздушной подушке через Волгу временно приостановлено.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.