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Экономика и бизнес

10 новых компаний присоединились к федеральному проекту "Производительность труда"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 10 предприятий улучшат производство с помощью инструментов бережливого производства.

Фото: РЦК

С 2025 г. федеральный проект "Производительность труда", утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, входит в новый цикл, становясь частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В рамках нового этапа национального проекта, помимо инструментов бережливого производства, планируется решение новых задач, связанных с искусственным интеллектом, роботизацией и экономикой данных.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно подчеркивал важность поддержки промышленности для развития экономики региона: "В условиях текущей экономической ситуации поддержка предприятий является приоритетной задачей, а промышленность - основой российской экономики".

Ключевой для региона проект, направленный на повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий, привлек внимание компаний из самых разных отраслей. Новые участники проекта представляют широкий спектр секторов экономики, демонстрируя стремление регионального бизнеса к непрерывному развитию и совершенствованию.

"Присоединение новых компаний к проекту "Производительность труда" - это важный шаг в развитии экономики нашего региона. Мы видим, что самарский бизнес сознает необходимость повышения эффективности и конкурентоспособности, и мы готовы оказать им всестороннюю поддержку на этом пути. Уверен, что участие в проекте поможет предприятиям не только достичь конкретных результатов, но и создать культуру постоянного совершенствования", - отмечает врио министра промышленности Самарской области Денис Гурков.

В числе присоединившихся предприятий:

- ООО "ГУММА ЛАЙН" - производитель изделий для машиностроения;

- ООО "РАСО" - компания, специализирующаяся на производстве строительных материалов;

- АО "ТОАЗ" - один из лидеров химической промышленности;

- ООО "ГК ГРИНЛАЙН" - производитель пластмассовых изделий;

- ООО "ЙЕЛЛОУ БОКС" - поставщик тары и упаковочных материалов;

- ООО "ТЕПЛИЧНЫЙ" - предприятие тепличного хозяйства;

- АО "СЭМЗ" - производитель электротехнического оборудования;

- ООО "ВЭЛТ" - предприятие выпускает более 250 наименований инновационных развивающих пазлов и прочую продукцию;

- ООО "ФСИ "АНАЛИТИКА" - компания, производящая спортивные товары;

- ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙ-Т" - производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

Все предприятия рассчитывают на помощь экспертов Регионального центра компетенций Самарской области в проведении диагностики, разработке индивидуальных решений и создании устойчивой системы постоянных улучшений.

"Первое, чего мы ожидаем от проекта на фоне дефицита кадров, - это увеличение производительности без существенных финансовых затрат, благодаря тем компетенциям, которые имеются в РЦК. Наша внутренняя цель - увеличение производительности до двух раз практически за счет организационных методов", - делится планами основатель компании "ВЭЛТ" Даниил Рахмаков.

В свою очередь, директор РЦК Константин Серов подчеркивает готовность к индивидуальному подходу и сотрудничеству, направленному на достижение устойчивого роста предприятий.

"Мы рады сотрудничеству с новыми участниками и готовы поделиться своим опытом и знаниями. Наш подход основан на индивидуальной работе с каждым предприятием, на учете его специфики и потребностей. Уверен, совместными усилиями будут успешно внедрены лучшие практики и оптимизированы производственные процессы, что приведет к устойчивому росту", - считает директор РЦК Константин Серов

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