Авито запускает набор на программы для будущих ИТ-специалистов

Российская ИТ-компания Авито объявляет набор на две программы найма, которые позволят начинающим специалистам получить опыт работы в одной из крупнейших технологических организаций страны и быстро развить свои профессиональные навыки.

Как сообщили в пресс-службе, для специалистов, которые хотят начать свою карьеру в ИТ и аналитике, открыты программы: Avito Product Bootcamp и стажировка для аналитиков.

Avito Product Bootcamp — прокачка джуниоров до мидлов за 9 месяцев

До 2 февраля открыта регистрация на программу Avito Product Bootcamp. За время буткемпа опытные сотрудники Авито вырастят будущих специалистов с позиции джуниор до мидла. В процессе работы участники программы будут решать реальные задачи, работать с продуктом компании и получать зарплату на рыночном уровне.

Для участия в буткемпе необходимо пройти несколько этапов отбора: подать заявку на платформе "Карьерного цеха", решить кейс, оценить работы других участников, а также пройти итоговое собеседование. Те, кто успешно пройдут все этапы, попадут на программу. Более 80% участников прошлого буткемпа по итогам работы получили оффер в Авито.

Программа длится 9 месяцев. У будущих участников будет возможность работать как удалённо, так и очно в одном из офисов Авито: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Самара.

Стажировка для аналитиков — старт карьеры аналитика за полгода

До 31 января открыт набор на оплачиваемую стажировку для аналитиков, где стажёры смогут за шесть месяцев развиться до уровня джуниоров. Стажировка подойдёт студентам 3 курса и старше или выпускникам по технической, математической или ИТ-специальности.

Чтобы попасть на стажировку, нужно заполнить форму на сайте, пройти тестирование, видеоинтервью и два собеседования: техническое и финальное с руководителем и HR. Компания ожидает, что будущие стажёры будут знать математическую статистику и теорию вероятностей, владеть SQL, Python, а также обладать структурным и критическим мышлением.

Участникам предлагается гибкий график от 25 часов в неделю с возможностью перехода на фултайм. Работать можно в удалённом формате или в офисах компании. Авито также предложит конкурентную зарплату и корпоративные бонусы для стажеров.

"Для нас важно не только привлечь молодых специалистов, но и создать для них среду, где они смогут развиваться и набирать опыт. Мы верим, что вместе можем добиться большего, поэтому в Авито создаем пространство для обмена знаниями и командной работы. Для тех, кто только хочет начать карьеру в ИТ, Авито предлагает программы стажировок, а тех, у кого уже есть опыт, мы ждем на буткемпах. Стажировки и буткемпы в Авито — это возможность работать с реальными задачами и изучать бизнес изнутри. На стажировках мы предлагаем широкий выбор направлений — от аналитики и дизайна до HR и финансов, чтобы каждый мог найти то, что ему по душе. Только за 2024 год мы наняли более 370 стажёров. Мы гордимся тем, что большинство участников программ остаются с нами и продолжают расти вместе с компанией", — прокомментировала Татьяна Сёмина, руководитель направления по работе с молодежью в Авито.