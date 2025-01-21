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Авито запускает набор на программы для будущих ИТ-специалистов

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская ИТ-компания Авито объявляет набор на две программы найма, которые позволят начинающим специалистам получить опыт работы в одной из крупнейших технологических организаций страны и быстро развить свои профессиональные навыки.

Как сообщили в пресс-службе, для специалистов, которые хотят начать свою карьеру в ИТ и аналитике, открыты программы: Avito Product Bootcamp и стажировка для аналитиков.

Avito Product Bootcamp — прокачка джуниоров до мидлов за 9 месяцев

До 2 февраля открыта регистрация на программу Avito Product Bootcamp. За время буткемпа опытные сотрудники Авито вырастят будущих специалистов с позиции джуниор до мидла. В процессе работы участники программы будут решать реальные задачи, работать с продуктом компании и получать зарплату на рыночном уровне.

Для участия в буткемпе необходимо пройти несколько этапов отбора: подать заявку на платформе "Карьерного цеха", решить кейс, оценить работы других участников, а также пройти итоговое собеседование. Те, кто успешно пройдут все этапы, попадут на программу. Более 80% участников прошлого буткемпа по итогам работы получили оффер в Авито.

Программа длится 9 месяцев. У будущих участников будет возможность работать как удалённо, так и очно в одном из офисов Авито: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Самара.

Стажировка для аналитиков — старт карьеры аналитика за полгода

До 31 января открыт набор на оплачиваемую стажировку для аналитиков, где стажёры смогут за шесть месяцев развиться до уровня джуниоров. Стажировка подойдёт студентам 3 курса и старше или выпускникам по технической, математической или ИТ-специальности.

Чтобы попасть на стажировку, нужно заполнить форму на сайте, пройти тестирование, видеоинтервью и два собеседования: техническое и финальное с руководителем и HR. Компания ожидает, что будущие стажёры будут знать математическую статистику и теорию вероятностей, владеть SQL, Python, а также обладать структурным и критическим мышлением.

Участникам предлагается гибкий график от 25 часов в неделю с возможностью перехода на фултайм. Работать можно в удалённом формате или в офисах компании. Авито также предложит конкурентную зарплату и корпоративные бонусы для стажеров.

"Для нас важно не только привлечь молодых специалистов, но и создать для них среду, где они смогут развиваться и набирать опыт. Мы верим, что вместе можем добиться большего, поэтому в Авито создаем пространство для обмена знаниями и командной работы. Для тех, кто только хочет начать карьеру в ИТ, Авито предлагает программы стажировок, а тех, у кого уже есть опыт, мы ждем на буткемпах. Стажировки и буткемпы в Авито — это возможность работать с реальными задачами и изучать бизнес изнутри. На стажировках мы предлагаем широкий выбор направлений — от аналитики и дизайна до HR и финансов, чтобы каждый мог найти то, что ему по душе. Только за 2024 год мы наняли более 370 стажёров. Мы гордимся тем, что большинство участников программ остаются с нами и продолжают расти вместе с компанией", — прокомментировала Татьяна Сёмина, руководитель направления по работе с молодежью в Авито.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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