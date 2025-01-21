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Малый бизнес Экономическая политика

Более 140 тыс. услуг предоставили центры "Мой бизнес" предпринимателям и самозанятым в Самарской области

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подводят итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Благодаря нацпроекту областное правительство и минэкономразвития региона создали сеть центров "Мой бизнес". Всего в губернии работают 11 таких площадок (в каждом городском округе). За время их работы самозанятые и предприниматели получили здесь более 144 тыс. услуг.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"По нацпроекту достаточно было открыть в регионе один центр "Мой бизнес". Но развитие предпринимательства, поддержка самозанятых, начинающих и опытных субъектов МСП - один из наших абсолютных приоритетов, поэтому мы запустили такие площадки в каждом городском округе. В областной столице работает еще и региональный центр "Мой бизнес", который координирует общую работу, и в его стенах работает в том числе вся инфраструктура поддержки предпринимательства", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Многоканальная система государственной поддержки предпринимательства охватывает все этапы развития бизнеса - от старта до масштабирования. Инструментарий поддержки постоянно совершенствуется и обновляется - с учетом текущих вызовов и потребностей бизнеса.

В центрах "Мой бизнес" предпринимателей проконсультируют по вопросам регистрации своего дела, а также по любым вопросам, связанным с ведением бизнес-деятельности. Это образовательные, финансовые, имущественные инструменты, а также услуги продвижения, содействия при выходе на экспорт и многие другие.

На площадке регионального центра "Мой бизнес", помимо консультаций и подачи заявок на получение мер господдержки, доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров. Кроме того, проводятся бизнес-мероприятия, предпринимательские форумы, регулярные встречи власти и бизнеса.

"Через минэкономразвития и центр "Мой бизнес" я посетила много классных обучающих мероприятий, которые очень помогли мне в развитии своего дела. Услуги центра оказывают неоценимую поддержку во всех сферах. В 2024 г. я участвовала в проекте "Мама-предприниматель", где прошла пятидневное насыщенное обучение, была в восторге от спикеров, наставников. Хочется и дальше участвовать в событиях и использовать возможности, созданные в регионе", - поделилась своим примером самозанятая из Похвистнева Милена Булатова.

"О площадке центра "Мой бизнес" я узнала через знакомую и сразу обратилась, воспользовалась услугой по ребрендингу социальных сетей. Я была очень довольна результатами. Стараюсь регулярно проходить обучающие программы, которые помогают в развитии моего проекта. Я благодарна за огромный труд, индивидуальный подход, колоссальную поддержку, которую оказывают здесь предпринимателям", - отметила основательница студии дизайна и стиля для девочек "Коко" Влада Власова.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и пр.

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Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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