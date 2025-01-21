Самарская губернская дума и омбудсмен региона подписали соглашение о взаимодействии

21 января подписано соглашение о взаимодействии Самарской губернской думы и уполномоченного по правам человека в Самарской области по вопросам нормотворческой деятельности, мониторинга правоприменения и правового просвещения граждан.

В числе приоритетных направлений взаимодействия обозначены оказание поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, реализация региональной программы "Школа героев"; противодействие коррупции, правовое просвещение граждан, содействие оказанию бесплатной юридической помощи.

В рамках соглашения планируется организация и проведение совместных приемов граждан, конференций, совещаний, других мероприятий.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что уполномоченный по правам человека Елена Лапушкина, имея многолетний опыт работы в качестве главы Железнодорожного района и главы города Самара, хорошо знает те "болевые точки", которые сегодня волнуют людей, и понимает, какие требуются решения.

"В центре внимания и уполномоченного по правам человека, и депутатов Самарской губернской думы одни и те же вопросы - защита прав и свобод людей, обеспечение комфортной жизни наших граждан. Институт уполномоченного в Самарской области не только помогает депутатам создавать действенные механизмы взаимодействия власти и общества, но и сам активно участвует в законодательной деятельности. Уверен, что наша тесная работа в рамках подписанного соглашения принесёт безусловную пользу жителям Самарской области", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Елена Лапушкина рассказала: "Много законодательных инициатив, инициаторами которых выступали уполномоченный по правам человека и аппарат, были поддержаны и доработаны депутатами Самарской губернской думы, большинство из них уже нашли применение в жизни. Надеюсь, что и в дальнейшем наше слаженное сотрудничество во благо жителей Самарской области будет продолжаться".