Диана Шнайдер вышла в полуфинал парного турнира в Австралии

В ночь с 21 на 22 января на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч четвертьфинала в женском парном разряде между российским дуэтом Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой и парой Камиллы Рахимовой (Россия) и Сары Соррибес-Тормо (Испания). Встреча закончилась победой Мирры и Дианы в двух сетах — 6:3, 6:0, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Шнайдер и Андреева ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса при трех двойных ошибках и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале россиянки встретятся с парой победительниц матча Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд — Кристина Младенович/Чжан Шуай.