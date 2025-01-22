В Самарской области предложили досрочно снимать полномочия с депутатов-иноагентов

Комитет Самарской губернской думы (СГД) по регламенту инициировал изменения в региональный закон "О статусе депутата", где закреплены основания досрочного прекращения полномочий депутата.

В частности, региональные парламентарии ссылаются на изменения в ФЗ, в результате которых перечень оснований досрочного прекращения полномочий депутата законодательного органа субъекта РФ был дополнен новым основанием — приобретением депутатом статуса иностранного агента.

В новом законопроекте комитет по регламенту предложил синхронизировать изменения в ФЗ и внести их в региональный закон, дополнив соответствующим подпунктом.