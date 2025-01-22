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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области предложили досрочно снимать полномочия с депутатов-иноагентов

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет Самарской губернской думы (СГД) по регламенту инициировал изменения в региональный закон "О статусе депутата", где закреплены основания досрочного прекращения полномочий депутата.

В частности, региональные парламентарии ссылаются на изменения в ФЗ, в результате которых перечень оснований досрочного прекращения полномочий депутата законодательного органа субъекта РФ был дополнен новым основанием — приобретением депутатом статуса иностранного агента.

В новом законопроекте комитет по регламенту предложил синхронизировать изменения в ФЗ и внести их в региональный закон, дополнив соответствующим подпунктом.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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