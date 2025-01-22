В Самарской области предложили досрочно снимать полномочия с депутатов-иноагентов

Комитет Самарской губернской думы (СГД) по регламенту инициировал изменения в региональный закон "О статусе депутата", где закреплены основания досрочного прекращения полномочий депутата.
В частности, региональные парламентарии ссылаются на изменения в ФЗ, в результате которых перечень оснований досрочного прекращения полномочий депутата законодательного органа субъекта РФ был дополнен новым основанием — приобретением депутатом статуса иностранного агента.
В новом законопроекте комитет по регламенту предложил синхронизировать изменения в ФЗ и внести их в региональный закон, дополнив соответствующим подпунктом.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.