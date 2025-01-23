Самарцев предупредили о продаже поддельной красной икры из Иркутска

Самарский Роспотребнадзор со ссылкой на коллег из иркутского Управления сообщил, что в продаже находится поддельная икра кижуча производства ИП Коротков.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области установили, что по адресу, указанному на потребительской упаковке (Иркутская область, г. Ангарск, 10 микрорайон, 47, помещение 149) индивидуальны предприниматель А. М. Коротков деятельность по производству пищевых продуктов не ведет. Сведения о декларации о соответствии на икру зернистую лососевую этого производители отсутствуют в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, размещенном на официальном сайте Росаккредитации.
"Таким образом, изготовитель — индивидуальный предприниматель Коротков А.М. является "предприятием-призраком", производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, данная продукция может быть опасной для здоровья граждан", - прокомментировали в ведомстве.
Сейчас продукцией от "ИП Коротков" занимаются иркутские следователи.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.