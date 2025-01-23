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Происшествия

Самарцев предупредили о продаже поддельной красной икры из Иркутска

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Роспотребнадзор со ссылкой на коллег из иркутского Управления сообщил, что в продаже находится поддельная икра кижуча производства ИП Коротков.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области установили, что по адресу, указанному на потребительской упаковке (Иркутская область, г. Ангарск, 10 микрорайон, 47, помещение 149) индивидуальны  предприниматель А. М. Коротков деятельность по производству пищевых продуктов не ведет. Сведения о декларации о соответствии на икру зернистую лососевую этого производители отсутствуют в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, размещенном на официальном сайте Росаккредитации.

"Таким образом, изготовитель — индивидуальный предприниматель Коротков А.М. является "предприятием-призраком", производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, данная продукция может быть опасной для здоровья граждан", - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас продукцией от "ИП Коротков" занимаются иркутские следователи.

 

Гид потребителя

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