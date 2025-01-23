Он вернулся: начались съемки нового сезона сериала "Ухожу красиво" для Wink.ru

Стартовали съемки второго сезона комедийно-криминального экшен-сериала "Ухожу красиво" (18+). К своим ролям в новом сезоне вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к актерскому ансамблю присоединился Александр Половцев. За производство отвечает кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии". Проект выйдет в линейке Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Балет", "Фишер" и другие).
Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.
Премьера проекта состоялась летом 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), получив зрительский рейтинг 8,8. В центре сюжета — сотрудник полиции Борис Фадеев (Владимир Яглыч), который любит выпить и вообще раздолбай, он утратил уважение семьи, коллег, да и к самому себе. Внезапная новость в корне меняет его судьбу: у Бориса обнаруживают неизлечимое заболевание. Фадеев понимает, что жить ему осталось недолго и решает уйти из этой жизни красиво, получить страховку и тем самым обеспечить свою семью. В финале первого сезона в героя стреляют…
В начале второго сезона Борис после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что Борис все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?
Владимир Яглыч, актер:
"Я просто уверен, что главной движущей силой Бориса является его любовь к семье и близким. Во втором сезоне он наконец-то реабилитируется перед родными и уходит из полиции, делая выбор в пользу безопасности и благополучия семьи. Но при этом он понимает, что быть полицейским — его истинное призвание, от которого не так просто уйти. Особенно когда речь идет о деле чести.
Особую роль в истории играют отношения Бориса с дочкой, которая мечтает стать сотрудником полиции, как ее папа. Борис со своей стороны всячески пытается отговорить ее от этого опасного пути.
Андрей Шишканов, генеральный продюсер кинокомпании "Вселенная кино":
"Во втором сезоне проекта мы вновь удивим зрителей эффектным и ярким кино, в котором будет еще больше юмора, экшена, перестрелок всех мастей и неожиданных поворотов в судьбах героев".
Последние комментарии
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?