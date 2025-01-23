Стала известна дата "Зимнего Грушинского - 2025" в Самаре

В субботу, 22 февраля, в культурно-развлекательном центре "Звезда" пройдет фестиваль авторской песни "Зимний Грушинский — 2025", передает пресс-служба горадминистрации. Уже больше 50 лет он проходит на самарской земле в преддверии летнего Грушинского и является знаковым событием для культурной жизни города.

В рамках фестиваля запланированы два больших гала-концерта, в которых прозвучат любимые песни бардов в исполнении Тимура Ведерникова, Анатолия Киреева, Грушинское трио, Галины Хомчик, Натальи Кучер, Николая Гринько, Ирины и Андрея Колесниковых, Екатерины Котеночкиной, "Дефекты Речи" (Марии Булат и Юрия Ельского), Дмитрия Бикчентаева. Песни в концертах повторяться не будут, поэтому организаторы приглашают посетить оба. Начало в 16:00 и 19:30.

Напомним, Грушинский фестиваль возник в память о простом советском парне Валерии Грушине, который героически погиб во время туристского похода, спасая тонущих детей. Спустя год после этого трагического события в 1968 году его друзья и знакомые собрались в Жигулях, в "Каменной чаще", и провели небольшой фестиваль. На нём присутствовало около 600 человек. Позже фестиваль получил большую популярность в масштабах всей страны.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте grushinfestival.ru.