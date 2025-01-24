"Алло, Татьяна?" Какие тарифы на самом деле нужны самарским студентам

Татьянин день, он же День российского студента, уже на пороге! Если вы живете конспектами, лекциями и студенческими вечеринками, то примите наши поздравления. А если уже нет, то самое время мысленно вернуться в то время и вспомнить, каким по-своему ярким и интересным оно было.
Вместе с мобильным оператором Т2 мы изучили привычки студентов и придумали тарифы, которые точно отвечают потребностям молодежи. Без юмора, конечно, не обошлось.
Тариф "В Общаге"
Чтобы собраться с друзьями в общежитии, достаточно выйти в коридор, а вместо СМС-ок можно общаться перестуками по стенам. Здесь вы никогда не бываете одиноки во всех смыслах этого слова! Главное не забывать прислать маме фото ужина и показать, что вы не голодаете.
В тарифе:
- Доступ к виртуальной помощнице-вахтерше, которая разошлет приглашения на тусовку друзьям и оформит доставку еды;
- Спец-рассылка с промокодами в лапшичных и шаурме;
- Безлимитный Интернет с 15:00 до 22:00 с возможностью раздачи.
Тариф "Сессия"
Она наступает слишком быстро. А вы, как полагается, к ней до сих пор не готовы. Самое время найти ту самую лекцию, которая лежит в закладках, наверное, с лета, и порыться в старых конспектах. А вот думскроллинг и просмотр сториз отменяются!
В тарифе:
- Подписка на топовые образовательные сервисы за месяц до сессии и непосредственно в ее период;
- Блокировка мемов и видео с приколами на две недели;
- +5 гб за каждый зачет, которые не сгорают никогда.
Тариф "Заочник"
Вы не помните имена преподов. Не помните, как зовут охранника на входе и продавщицу в студенческой столовой. В вузе вас тоже не особо помнят, потому что вы учитесь заочно. Для вас пара - это удачный мэтч на сайте знакомств, а не та самая тусовка в аудитории, которая идет по ощущениям часов пять. Делу время, а потехе - весь остальной год!
В тарифе:
- Кэшбек на поездки в такси и посещение развлекательных мероприятий в городе;
- Услуга "Голосовой ассистент", которая примет входящие, пока вы залпом смотрите любимый сериал;
- Доступ в облачное хранилище, потому что куда-то все эти учебные материалы нужно деть, ведь так?
Тариф "Иногородний"
В новом городе и так непросто освоиться, а вам еще и конспекты зубрить нужно. А так хочется побыстрее оставить эти пары и выбраться с одногруппниками в какую-нибудь пиццерию! В бешеном ритме легко о чем-то забыть или просто ошибиться… Без паники! Собрали главное, чтобы помочь вам.
В тарифе:
- SOS-пакет с возможностью оставаться в сети, если тариф не оплачен;
- Пакет из 100 минут и 200 SMS, чтобы не терять связь с родными и близкими;
- Возможность обменивать остатки минут на кофе и завтраки.
В каждой шутке, как известно, доля шутки. А в каждом из этих тарифов - вполне реальные опции, которые предлагает оператор Т2! То, что для других фантастика, здесь - приятная реальность.
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Последние комментарии
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?