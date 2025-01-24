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"Алло, Татьяна?" Какие тарифы на самом деле нужны самарским студентам

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Татьянин день, он же День российского студента, уже на пороге! Если вы живете конспектами, лекциями и студенческими вечеринками, то примите наши поздравления. А если уже нет, то самое время мысленно вернуться в то время и вспомнить, каким по-своему ярким и интересным оно было.

Фото: предоставлено T2

Вместе с мобильным оператором Т2 мы изучили привычки студентов и придумали тарифы, которые точно отвечают потребностям молодежи. Без юмора, конечно, не обошлось.

Тариф "В Общаге"

Чтобы собраться с друзьями в общежитии, достаточно выйти в коридор, а вместо СМС-ок можно общаться перестуками по стенам. Здесь вы никогда не бываете одиноки во всех смыслах этого слова! Главное не забывать прислать маме фото ужина и показать, что вы не голодаете.

В тарифе:

  • Доступ к виртуальной помощнице-вахтерше, которая разошлет приглашения на тусовку друзьям и оформит доставку еды;
  • Спец-рассылка с промокодами в лапшичных и шаурме;
  • Безлимитный Интернет с 15:00 до 22:00 с возможностью раздачи.

Тариф "Сессия"

Она наступает слишком быстро. А вы, как полагается, к ней до сих пор не готовы. Самое время найти ту самую лекцию, которая лежит в закладках, наверное, с лета, и порыться в старых конспектах. А вот думскроллинг и просмотр сториз отменяются!

В тарифе:

  • Подписка на топовые образовательные сервисы за месяц до сессии и непосредственно в ее период;
  • Блокировка мемов и видео с приколами на две недели;
  • +5 гб за каждый зачет, которые не сгорают никогда.

Тариф "Заочник"

Вы не помните имена преподов. Не помните, как зовут охранника на входе и продавщицу в студенческой столовой. В вузе вас тоже не особо помнят, потому что вы учитесь заочно. Для вас пара - это удачный мэтч на сайте знакомств, а не та самая тусовка в аудитории, которая идет по ощущениям часов пять. Делу время, а потехе - весь остальной год!

В тарифе:

  • Кэшбек на поездки в такси и посещение развлекательных мероприятий в городе;
  • Услуга "Голосовой ассистент", которая примет входящие, пока вы залпом смотрите любимый сериал;
  • Доступ в облачное хранилище, потому что куда-то все эти учебные материалы нужно деть, ведь так?

Тариф "Иногородний"

В новом городе и так непросто освоиться, а вам еще и конспекты зубрить нужно. А так хочется побыстрее оставить эти пары и выбраться с одногруппниками в какую-нибудь пиццерию! В бешеном ритме легко о чем-то забыть или просто ошибиться… Без паники! Собрали главное, чтобы помочь вам.

В тарифе:

  • SOS-пакет с возможностью оставаться в сети, если тариф не оплачен;
  • Пакет из 100 минут и 200 SMS, чтобы не терять связь с родными и близкими;
  • Возможность обменивать остатки минут на кофе и завтраки.

В каждой шутке, как известно, доля шутки. А в каждом из этих тарифов - вполне реальные опции, которые предлагает оператор Т2! То, что для других фантастика, здесь - приятная реальность.

Оцените удобство новой услуги "Связь без минусов", обменивайте минуты и гигабайты на скидки и услуги, забудьте про лимиты во время интернет-серфинга по выходным! А бесплатный домашний интернет на три месяца и подписка MiXX в подарок на аналогичный срок помогут здорово экономить на самых необходимых сервисах.

Успейте подключить тариф "Хватит!" до 31 января и цена будет заморожена навсегда. Даже когда вы получите долгожданный диплом!

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