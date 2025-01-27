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Участники фестиваля "Студфест-2025" пройдут оплачиваемую стажировку в ИТ-холдинге Т1

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве на ВТБ Арене прошло крупнейшее мероприятие для молодежи - V Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест". По итогам конкурсов, проходивших в рамках фестиваля и включавших тесты и задания от Т1, победившие участники были приглашены на оплачиваемую стажировку в компанию.

Алексей Фетисов, генеральный директор Т1, наградил победителей трека "Я строю бизнес" и поддержал ребят на их карьерном пути. Участники выполнили отборочное задание в виде теста на общее понимание ИТ-отрасли и специфики выбранного направления в этой сфере. Екатерина Колесникова, HR-директор, вручила награды победителям в треке "Я работаю в высокотехе" и в одноименной дискуссии рассказала, как работодатели привлекают в ИТ талантливую молодежь.

"Проблема дефицита кадров не нова, и бизнес все отчетливее понимает, какие шаги необходимо предпринять для ее решения. Работа с талантливой молодежью - школьниками и студентами - это возможность взрастить ИТ-кадры и инвестировать в будущее отрасли. Т1 помогает ребятам погрузиться в профессию, предлагая им решать реальные задачи, которые сегодня стоят перед индустрией. Помимо этого, мы активно работаем с трудоустроенными ребятами в части развития карьеры. В Т1 у каждого сотрудника есть личный карьерный трек, по которому он узнает, какие этапы предстоит пройти на пути к успешной карьере. Безусловно, для молодых специалистов без опыта это отличная возможность сразу понять свои карьерные перспективы", - прокомментировала Екатерина Колесникова, HR-директор ИТ-холдинга Т1.

Кроме того, в рамках официальной части Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора, на встрече с ректорами вузов рассказал о стратегическом направлении в работе с молодежью и подсветил инициативы, которые реализуются в компании для работы с молодежью. Это Открытые школы Т1, летний ИТ-лагерь, олимпиада по ИИ для школьников, а также сотрудничество с вузами.

Посетителей стенда Т1 на фестивале ждала стилизованная интеллектуальная игра с призами - компания переосмыслила популярное телевизионное состязание "Умники и умницы". Ее участникам были доступны три трека с вопросами разной сложности, в том числе на тему ИТ, языков программирования, кибербезопасности, практики разработки. Кроме того, участники фестиваля могли прокачать навыки прохождения собеседований на ИИ-тренажере от Т1, который повышает шансы на получение оффера.

"Студфест" - это ежегодный московский фестиваль студенческого предпринимательства, который объединяет амбициозных, энергичных и целеустремленных молодых людей от 14 до 35 лет. ИТ-холдинг Т1 становится партнером мероприятия уже во второй раз.

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

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Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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