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Законотворчество Власть и политика

Принят закон о дополнительных гарантиях участникам СВО на получение бесплатного земельного участка

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 января под председательством Геннадия Котельникова состоялось заседание Самарской губернской думы, рассмотрели 17 вопросов, в том числе 13 проектов законов Самарской области. Принято 12 законов, один законопроект принят в первом чтении.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Речь идет о проекте закона "О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Самарской области" и о внесении изменений в закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самарской области".

С 1 сентября 2025 года в развитие федерального закона на территории Самарской области вводится запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе так называемых "энергетиков") в образовательных организациях, медицинских учреждениях, организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, физической культуры и спорта. Также будет закреплена административная ответственность за нарушение установленного запрета.

Во втором и окончательном чтении принят закон, предусматривающий возможность постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на получение бесплатных земельных участков, тех участников СВО, кто по ряду объективных причин снимается с регистрации на территории Самарской области и регистрируется по месту дислокации их воинских частей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил: "Сегодня на заседании думы мы рассмотрели ряд социально значимых законопроектов.

В первом чтении принят очень важный закон, который вводит полный запрет на продажу тонизирующих напитков (так называемых "энергетиков") в школах, больницах, поликлиниках, учреждениях культуры, спорта. Это важный шаг в формировании культуры здорового общества. Предполагается, что запрет будет действовать с 1 сентября 2025 года. Между первым и вторым чтениями документ будет доработан.

Также в продолжение большой работы по законодательному закреплению льгот для участников специальной военной операции принят во втором чтении закон, предусматривающий дополнительные гарантии участникам СВО и членам их семей для получения бесплатного земельного участка.

Так, если, например, военнослужащий временно снимается с места регистрации в Самарской области и регистрируется по месту расположения воинской части, он по-прежнему имеет право на получение бесплатного участка в родном регионе - Самарской области".

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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