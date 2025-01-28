Принят закон о дополнительных гарантиях участникам СВО на получение бесплатного земельного участка

28 января под председательством Геннадия Котельникова состоялось заседание Самарской губернской думы, рассмотрели 17 вопросов, в том числе 13 проектов законов Самарской области. Принято 12 законов, один законопроект принят в первом чтении.

Речь идет о проекте закона "О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Самарской области" и о внесении изменений в закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самарской области".

С 1 сентября 2025 года в развитие федерального закона на территории Самарской области вводится запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе так называемых "энергетиков") в образовательных организациях, медицинских учреждениях, организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, физической культуры и спорта. Также будет закреплена административная ответственность за нарушение установленного запрета.

Во втором и окончательном чтении принят закон, предусматривающий возможность постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на получение бесплатных земельных участков, тех участников СВО, кто по ряду объективных причин снимается с регистрации на территории Самарской области и регистрируется по месту дислокации их воинских частей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил: "Сегодня на заседании думы мы рассмотрели ряд социально значимых законопроектов.

В первом чтении принят очень важный закон, который вводит полный запрет на продажу тонизирующих напитков (так называемых "энергетиков") в школах, больницах, поликлиниках, учреждениях культуры, спорта. Это важный шаг в формировании культуры здорового общества. Предполагается, что запрет будет действовать с 1 сентября 2025 года. Между первым и вторым чтениями документ будет доработан.

Также в продолжение большой работы по законодательному закреплению льгот для участников специальной военной операции принят во втором чтении закон, предусматривающий дополнительные гарантии участникам СВО и членам их семей для получения бесплатного земельного участка.

Так, если, например, военнослужащий временно снимается с места регистрации в Самарской области и регистрируется по месту расположения воинской части, он по-прежнему имеет право на получение бесплатного участка в родном регионе - Самарской области".