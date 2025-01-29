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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Снежных барсов" - 4:3

ТОЛЬЯТТИ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Ладьи" с трудом одолели астанчан.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В преддверии первого поединка против "Снежных Барсов" тренерский штаб тольяттинцев внес несколько изменений в линию обороны. Вне состава оказались Никита Сташевский и Александр Морозов, уехавший в расположение юниорской сборной России - их заменили Григорий Уланов и восстановившийся после травмы Макар Рулин, который был заявлен на матч в качестве тринадцатого нападающего. Защита ворот в очередной раз была доверена Даниле Овчарику.

Волжане крайне неспешно начали встречу и за это поплатились ранней пропущенной шайбой - на исходе 4-й минуты Карим Кажибеков выбрался на ударную позицию и неотразимо бросил в ближнюю "девятку". 0:1. В дальнейшем подопечные Сергея Лопушанского взяли инициативу в свои руки и трижды зарабатывали большинство, но реализовали его лишь однажды. Ближе к перерыву Егор Скутин сумел пробить Джохара Дударкиева - 1:1.

На старте второй трети "Снежные Барсы" вновь неожиданно вышли вперед. Дубль оформил Карим Кажибеков, результативно завершивший контратаку казахстанской "молодежки" - 1:2. Однако чем дальше продвигалась встреча, тем меньше сил становилось у гостей, игравших в три неполные пятерки. В середине матча "Ладья" выстрелила дуплетом - сперва Матвей Криноножкин точно бросил по центру, а затем Данил Бородин с пятака затолкал шайбу за ленточку ворот астанчан. 3:2. До завершения периода тольяттинцы имели еще несколько классных моментов, но у "барсов" здорово проявил себя голкипер.

В третьем игровом отрезке преимущество "Ладьи" было не столь очевидным, однако ситуацию на площадке хозяева продолжали контролировать, несмотря на выросшее количество брака. На 59-й минуте, казалось, Петр Михальченко поставил точку в этом поединке, с пятака добив шайбу в ворота, но "Снежные Барсы" не думали сдаваться и за 11 секунд до финальной сирены Асанали Русланулы удачно сработал на подставлении после дальнего броска Даниала Шакшакбаева - 4:3. В оставшиеся мгновения астанчане успели организовать еще одну атаку, но шайба до ворот Данилы Овчарика не дошла. Итог - победа волжан со счетом 4:3.

Завтра, 29 января, в Тольятти пройдет повторный матч.

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