Самарские участники программы "Лидеры производительности" внедряют лучшие практики в экономике

Самарская область вошла в топ-5 национального рейтинга программы "Лидеры производительности" (2019-2024 гг.) и была отмечена наградой за активную работу. Это подтверждает высокую эффективность мер, принимаемых в регионе для повышения производительности и внедрения передовых технологий.

С 2025 г. федеральный проект "Производительность труда", утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, входит в новый цикл, становясь частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Это означает расширение задач и внедрение новых инструментов, ориентированных на искусственный интеллект, роботизацию и анализ больших данных.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета по промышленности, неоднократно подчеркивал, что поддержка реального сектора служит ключевым фактором развития региональной экономики. "В нынешних экономических условиях поддержка предприятий - это приоритетная задача, ведь промышленность - основа благополучия нашей страны", - отмечает губернатор.

Четыре предприятия - участника национального проекта "Производительность труда" Самарской области успешно завершили обучение по программе "Акселератор экспортного роста", организованной Российским экспортным центром. Этот образовательный курс стал важным импульсом для выхода региональных компаний на новые рынки. Среди участников - "АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ/СКК", "ВЕРСАЛЬ", "НОВОКС", "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭЛЕКТРОЩИТ" - ТМ САМАРА".

"Участие в нацпроекте "Производительность труда" придало мощный импульс развитию экономики Самарской области. Благодаря внедрению принципов бережливого производства предприятия не только повышают свою эффективность и снижают издержки, но и становятся более конкурентоспособными, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Признание наших достижений на федеральном уровне - это прямое доказательство верности выбранного нами курса. Мы намерены и дальше активно участвовать в проекте, используя все доступные инструменты поддержки".