В Самарской области введены в эксплуатацию четыре мусоросортировочных комплекса

Ежегодно в России накапливаются миллионы тонн твердых бытовых отходов. Для сохранения экологии, снижения захоронения отходов нужно минимизировать их образование, стимулировать использование вторсырья в отраслях экономики. Сегодня в России запущена реформа по обращению с отходами, создана федеральная схема, охватывающая всю систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в масштабах страны. Строятся новые перерабатывающие мощности, обновляются сортировочные линии и парк техники. Развиваются новые виды деятельности по переработке остатков сырья одного производства для нужд другого.

В Самарской области благодаря реализации нацпроекта "Экология" в течение 2019-2024 гг. мощность объектов обращения с ТКО увеличилась на 350 тыс. тонн в год. За шесть лет были введены в эксплуатацию четыре мусоросортировочных комплекса:

в составе экотехнопарка "Зелененький" в Волжском районе мощностью 40 тыс. тонн в год;

"РИКАСТ" в Сергиевском районе, мощностью 80 тыс. тонн в год;

"Экология-Сервис" в Кинельском районе, мощностью 80 тыс. тонн в год;

в Новокуйбышевске, мощностью 100 тыс. тонн в год.

На мусоросортировочном комплексе "Фаворит-1" в Сызрани увеличена мощность с 30 тыс. до 80 тыс. тонн в год. Модернизация комплекса "ЭкоРесурсПоволжье" с изначальной мощностью 300 тыс. тонн в год позволила увеличить глубину выборки вторичного сырья с 8% до 16%. Стоит отметить, что на введенных объектах установлено оборудование отечественного производства.

Всего на территории региона функционируют восемь мусоросортировочных комплексов, в результате работы которых за шесть лет выросла доля обрабатываемых ТКО с 8% до 44,8%. Объекты оснащены весовым контролем, разрывателями пакетов, сепараторами, перфораторами для ПЭТ-тары, системой контроля. На площадке выгрузки вручную убираются крупногабаритные отходы, остальные поступают в приемное отделение. На ленте идет оптическая либо ручная сортировка, где отбираются полезные фракции для переработки. То, что нельзя использовать вторично после всех этапов обработки, отправляется на захоронение.

Доля захоронения ТКО снизилась с 99% до 96%, а доля утилизируемых ТКО выросла с 1% до 3,5%.

2025 год - начало нового цикла реализации национальных проектов. Задача нового федерального проекта - "Экономика замкнутого цикла" - обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и снизить объем захоронения ТКО на 40%. Для этого в Самарской области в ближайшие пять лет построят три экотехнопарка, четыре мусоросортировочных комплекса и модернизируют еще один объект обработки твердых коммунальных отходов.