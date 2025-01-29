Дубайского понемножку — врач ВСК посчитал норму потребления популярного шоколада

За короткий промежуток времени дубайский шоколад набрал невероятную популярность во всем мире, включая Россию. В оригинале десерт изготавливается с начинкой из смеси кадаифа (тонкое пресное тесто) и фисташковой или кунжутной пасты. Состав деликатеса — молочный шоколад, финики и кадаиф — делает его одновременно вкусным и очень калорийным. Полина Шубина, врач — гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, в каком количестве можно потреблять дубайский шоколад и кому десерт противопоказан.

Дубайский шоколад — довольно "сытный" десерт, на 100 грамм в нем содержится почти 600 калорий, таким образом в одной плитке около 1380 калорий. Это соответствует половине суточной нормы взрослого человека. Также не стоит забывать, что шоколад — это быстрый углевод, который не отвечает потребностям организма в необходимых нутриентах.

Какао, фисташки, кунжут и финики имеют много полезных для здоровья свойств за счет содержания антиоксидантов и флавоноидов. Однако вместе они составляют "сахарную бомбу". Поэтому баловать себя дубайским шоколадом лучше людям с высокой двигательной активностью.

В целом, стоит ограничиваться 20-30 граммами десерта в день. Дубайский шоколад не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с сахарным диабетом, т. к. на 100 грамм деликатеса приходится 51 грамм углеводов, вызывающих резкое повышение уровня глюкозы крови. Также при злоупотреблении лакомством возможно опасное повышение уровня холестерина в крови.

Не стоит забывать, что шоколад может спровоцировать отравление. Это возможно при нарушении правил хранения, истечении срока годности продукта. Кроме того, на российском рынке есть множество аналогов дубайского шоколада, некоторые низкого качества. Выбирая лакомство, следует обращать внимание на упаковку — оригинальный производитель не указывает срока годности, однако размещает QR-код сайта. Также подлинный продукт помечается как "Fix".

"В отличие от горького шоколада, нельзя сказать, что дубайский полезен для здоровья. Иногда побаловать себя этим десертом можно практически каждому, а вот регулярное употребление не порекомендует ни один врач. Помимо очевидных противопоказаний — диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой и холестерином, — с осторожностью стоит относиться к лакомству людям с аллергическими реакциями, так как в нем всегда содержатся орехи, а также иногда экзотические фрукты и специи. Им лучше предварительно изучить состав конкретного шоколада", — отмечает Полина Шубина, врач — гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.