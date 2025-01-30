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ВТБ занял второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2024 года ВТБ занял второе место среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей по версии HeadHunter, поднявшись вверх на одну позицию.

В рейтинг вошли 1729 компаний со всей страны, что на 15% больше, чем за предыдущий год, и на 60% больше, чем в 2022 году. Исследование охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В голосовании приняла участие 131 тысяча человек.

В 2024 году рейтинг составлялся на основе четырёх параметров: предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, уровня развития HR-процессов, а также отзывов бывших сотрудников.

В течение 2024 года ВТБ, следуя своей стратегии, активно нанимал сотрудников из массовых категорий персонала и работал над повышением привлекательности бренда работодателя для данных специалистов. Параллельно банк фокусировался на задачах, связанных с удержанием сотрудников.

"ВТБ второй год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге работодателей по версии HeadHunter — самом представительном рейтинге страны по числу участников и респондентов. Это особенно важно для нас, учитывая масштабы найма персонала в массовом сегменте, которые реализует банк ВТБ. Высокая оценка подтверждает устойчивый тренд на повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ среди профессионалов и руководителей, а также среди линейного персонала. Мы гордимся тем, что наши усилия ценят как внешние соискатели, так и наши сотрудники", — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

ВТБ стабильно занимает лидирующие места в рейтингах работодателей. Банк также признан одним из лучших работодателей России по версии двух авторитетных бизнес-изданий: в рейтинге Forbes банк в четвертый раз получил наивысший "платиновый" статус, а в рейтинге РБК вошел в первую группу компаний-лидеров, набравших наивысшие баллы по основным критериям оценки. По результатам ежегодной премии Best Company Award от компании Changellenge >> ВТБ вошёл в топ-5 самых привлекательных компаний для молодых специалистов в номинации "Бизнес-специальности".

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Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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