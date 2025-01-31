Авито вышел в топ лучших и привлекательных ИТ-работодателей России

Компания Авито заняла 2 место в топе лучших работодателей в категории ИТ по версии ежегодного рейтинга HeadHunter, прибавив 3 позиции к прошлому году. Кроме того, Авито стал четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов по версии соискателей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего в исследовании приняли участие 1729 компаний, из них финалистами в категории "Крупнейшие компании" (от 5 тыс. сотрудников) стали 152. Результаты составлены по итогам опроса 686 тыс. соискателей.

Итоговый результат складывался из трех этапов оценки, каждая из которых имеет свой вес: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос соискателей hh.ru.

Ранее Авито вошел в список лучших работодателей для студентов по версии FutureToday, а в 2024 году Авито также получил платиновый статус работодателя Forbes и высшую оценку от РБК. Changellenge также признал Авито лучшей компанией в категории "Маркетплейсы и Ecommerce".

В Авито сейчас трудятся 10 тысяч человек, а офисы компании расположены в 4 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. Присоединиться к одной из лучших команд в России можно, перейдя по ссылке.