Авито вышел в топ лучших и привлекательных ИТ-работодателей России

Компания Авито заняла 2 место в топе лучших работодателей в категории ИТ по версии ежегодного рейтинга HeadHunter, прибавив 3 позиции к прошлому году. Кроме того, Авито стал четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов по версии соискателей. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Всего в исследовании приняли участие 1729 компаний, из них финалистами в категории "Крупнейшие компании" (от 5 тыс. сотрудников) стали 152. Результаты составлены по итогам опроса 686 тыс. соискателей.
Итоговый результат складывался из трех этапов оценки, каждая из которых имеет свой вес: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос соискателей hh.ru.
Ранее Авито вошел в список лучших работодателей для студентов по версии FutureToday, а в 2024 году Авито также получил платиновый статус работодателя Forbes и высшую оценку от РБК. Changellenge также признал Авито лучшей компанией в категории "Маркетплейсы и Ecommerce".
В Авито сейчас трудятся 10 тысяч человек, а офисы компании расположены в 4 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. Присоединиться к одной из лучших команд в России можно, перейдя по ссылке.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?