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Занятость Экономическая политика

Авито вышел в топ лучших и привлекательных ИТ-работодателей России

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Авито заняла 2 место в топе лучших работодателей в категории ИТ по версии ежегодного рейтинга HeadHunter, прибавив 3 позиции к прошлому году. Кроме того, Авито стал четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов по версии соискателей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего в исследовании приняли участие 1729 компаний, из них финалистами в категории "Крупнейшие компании" (от 5 тыс. сотрудников) стали 152. Результаты составлены по итогам опроса 686 тыс. соискателей.

Итоговый результат складывался из трех этапов оценки, каждая из которых имеет свой вес: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос соискателей hh.ru.

Ранее Авито вошел в список лучших работодателей для студентов по версии FutureToday, а в 2024 году Авито также получил платиновый статус работодателя Forbes и высшую оценку от РБК. Changellenge также признал Авито лучшей компанией в категории "Маркетплейсы и Ecommerce".

В Авито сейчас трудятся 10 тысяч человек, а офисы компании расположены в 4 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. Присоединиться к одной из лучших команд в России можно, перейдя по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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