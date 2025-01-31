Гандбольная "Лада" одержала победу над "Лучом" — 30:22

В первом матче ¼ финала Кубка России в Москве "Лада" одержала победу над "Лучом" — 30:22 (17:11).

Горшенина за дело активнейшим образом взялась с самого начала, став автором первых двух голов у "Лады". Почин одноклубницы поддержала Яна Жилинскайте, чьи четыре кряду бросковые попытки воплотились в пару попаданий с линии. А удаление Елизаветы Малашенко на 6-й минуте вреда гостям не принесло. Наоборот, Горшенина и Ольга Фомина безответными взятиями ворот при игре в меньшинстве вогнали в еще более серьезный ступор отчаянно буксовавший на старте "Луч" (2:6).

На экваторе тайма произошла резкая и кардинальная смена декораций, в результате чего преимущество волжанок почти испарилось (9:10). И тайм-аут Маренниковой на исходе 19-й минуты был неотвратим.

На настойчивый призыв своей наставницы возобновить притухшую бомбардировку издали тотчас же отреагировала Горшенина. Правда, первый ее "выстрел" цели не достиг. Зато второй обернулся не только попаданием в "яблочко", но и численным большинством, которое сыграло на руку гостям. Они с новой силой, опираясь на мощь и точность своей задней линии, принялись наращивать отрыв. Немалый вклад в преимущество "плюс 6", нарисовавшееся к перерыву, внесли и вратари. Если голкиперы "Луча" на троих "сообразили" в первом тайме лишь четыре сэйва, то две тольяттинские "стражницы" совершили на пару вдвое больше "спасений". Причем Юлия Кунцевич отбила два пенальти, в том числе назначенный перед самым сигналом на антракт.

Как следствие, белорусская "единичка", отыграв до отдыха всего треть тайма, во второй половине "рамку" ворот уже не покидала. И работы у нее хватало. Вторую 30-минутку "Лада" начала составом, который мало походил на тот, которым гости разгонялись в первой. Пока шла притирка новых связок у волжанок, "Луч" во главе с пальнувшей дуплетом Борисовой воспрянул, воспользовавшись численным преимуществом, и сократил отрыв до четырех мячей. Наши, впрочем, не замедлили с решительным ответом. Модернизированные сочетания, пройдя подгонку, заработали на полную катушку, и разница в счете вновь поползла в пользу тольяттинок вширь. Максимального значения она достигла на 48-й минуте, когда Полина Мусина установила счет 17:26.

Столь весомая подушка безопасности, похоже, убаюкала "Ладу". Да и неутихающие эксперименты ее разбалансировали на довольно длительное время. Потери в атаке стали следовать одна за другой. Следующий гол тольяттинки забили ровно за шесть минут до финальной сирены с пенальти, до назначения которого в их воротах побывали пять мячей подряд (22:26)! Два из них влетели в "рамку" в тот момент, когда она была пуста. Но, покончив с этой односторонней канонадой в исполнении соперника, гости под самый занавес устроили свою. И четырьмя голами кряду подытожили первую часть этой четвертьфинальной дуэли.

Имея в запасе "плюс 8" перед ответной встречей, которая состоится в Тольятти 4 февраля, "Лада" к своему статусу фаворита пары присоединила-таки понятие "безоговорочный", которого, как говорилось в первых строках этого текста, была до игры в столице лишена.