Автомобиль врезался в дерево в центре Самары и загорелся

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В субботу, 1 февраля, в 8:20 на перекрестке улиц Куйбышева и Красноармейской Opel Astra наехал на дерево, а затем загорелся, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области