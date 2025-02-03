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Олимпийские Спорт

Сотрудники "Тольяттиазота" стали участниками лыжного марафона "Сокольи горы"

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители ТОАЗа вышли на старт XI лыжного фестиваля "Сокольи горы", который на протяжении четырех дней проходил в Самаре. Соревнования включены в серию марафонов Russialoppet и объединяют спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В турнире приняли участие 400 человек разных возрастных категорий, выступающих в свободном и классическом стиле.

Фестиваль спорта открылся ночными забегами на 2,5 км, 6 км и 12 км. В личном первенстве на дистанции 12 км победу в абсолютном зачете одержал пожарный службы аварийно-спасательных соревнований "Тольяттиазота" Александр Александров. Его результат составил 30 минут 46 секунд. Первым на этой дистанции сотрудник ТОАЗа становится второй раз подряд — в 2024 году он также был лидером гонки.

В ключевом старте марафона — на дистанции 50 км — Александр Александров занял первое место в своей возрастной категории. Всего в соревнованиях выступили четыре сотрудника предприятия.

"В спорте, как и в любом деле, главное — системность. "Тольяттиазот" поддерживает начинания сотрудников, связанные со здоровым образом жизни, обеспечивая условия для регулярных тренировок не только в свободное время, но и находясь на работе. Так, в службе аварийно-спасательных формирований компании функционирует тренажерный зал, где сотрудники оттачивают свои спортивные навыки и повышают профессиональный и личный уровень спортивного мастерства, демонстрируя в дальнейшем отличные результаты на соревнованиях", — прокомментировала участие коллег в марафоне директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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