Сотрудники "Тольяттиазота" стали участниками лыжного марафона "Сокольи горы"

Представители ТОАЗа вышли на старт XI лыжного фестиваля "Сокольи горы", который на протяжении четырех дней проходил в Самаре. Соревнования включены в серию марафонов Russialoppet и объединяют спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.

В турнире приняли участие 400 человек разных возрастных категорий, выступающих в свободном и классическом стиле.

Фестиваль спорта открылся ночными забегами на 2,5 км, 6 км и 12 км. В личном первенстве на дистанции 12 км победу в абсолютном зачете одержал пожарный службы аварийно-спасательных соревнований "Тольяттиазота" Александр Александров. Его результат составил 30 минут 46 секунд. Первым на этой дистанции сотрудник ТОАЗа становится второй раз подряд — в 2024 году он также был лидером гонки.

В ключевом старте марафона — на дистанции 50 км — Александр Александров занял первое место в своей возрастной категории. Всего в соревнованиях выступили четыре сотрудника предприятия.

"В спорте, как и в любом деле, главное — системность. "Тольяттиазот" поддерживает начинания сотрудников, связанные со здоровым образом жизни, обеспечивая условия для регулярных тренировок не только в свободное время, но и находясь на работе. Так, в службе аварийно-спасательных формирований компании функционирует тренажерный зал, где сотрудники оттачивают свои спортивные навыки и повышают профессиональный и личный уровень спортивного мастерства, демонстрируя в дальнейшем отличные результаты на соревнованиях", — прокомментировала участие коллег в марафоне директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.