Сотрудники "Тольяттиазота" стали участниками лыжного марафона "Сокольи горы"

Представители ТОАЗа вышли на старт XI лыжного фестиваля "Сокольи горы", который на протяжении четырех дней проходил в Самаре. Соревнования включены в серию марафонов Russialoppet и объединяют спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.
В турнире приняли участие 400 человек разных возрастных категорий, выступающих в свободном и классическом стиле.
Фестиваль спорта открылся ночными забегами на 2,5 км, 6 км и 12 км. В личном первенстве на дистанции 12 км победу в абсолютном зачете одержал пожарный службы аварийно-спасательных соревнований "Тольяттиазота" Александр Александров. Его результат составил 30 минут 46 секунд. Первым на этой дистанции сотрудник ТОАЗа становится второй раз подряд — в 2024 году он также был лидером гонки.
В ключевом старте марафона — на дистанции 50 км — Александр Александров занял первое место в своей возрастной категории. Всего в соревнованиях выступили четыре сотрудника предприятия.
"В спорте, как и в любом деле, главное — системность. "Тольяттиазот" поддерживает начинания сотрудников, связанные со здоровым образом жизни, обеспечивая условия для регулярных тренировок не только в свободное время, но и находясь на работе. Так, в службе аварийно-спасательных формирований компании функционирует тренажерный зал, где сотрудники оттачивают свои спортивные навыки и повышают профессиональный и личный уровень спортивного мастерства, демонстрируя в дальнейшем отличные результаты на соревнованиях", — прокомментировала участие коллег в марафоне директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!