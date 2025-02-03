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Образование Общество

В СамГМУ выпустили более 1 000 эндопротезов с момента запуска собственного производства

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выпуск организован на базе Центра серийного производства университета, сообщает пресс-служба вуза.

"В зависимости от конструкции, локации установки эндопротеза и материала, производство одного изделия занимает от 5 дней до двух недель — с момента получения компьютерной томографии пациента до отправки готового продукта. В 2024 году мы провели масштабирование производства и удвоили количество оборудования, что позволит сократить средний срок изготовления и увеличить количество производимых изделий", — говорит директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, д. м. н. Андрей Николаенко.

Также в прошедшем году специалисты НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ освоили технологию изготовления предоперационных шаблонов и инструмента из полиамида, установили и начали применять оборудование по нанесению на эндопротезы биоинтегрирующих и пленочных антибиотических покрытий.

Кроме того, разработана линейка раздвижных модулей для "растущих" эндопротезов. Операции с уникальными раздвижными неинвазивными эндопротезами производства СамГМУ начали выполнять детям в России в конце 2024 года после отработки технологии с взрослыми пациентами.

В 2024 году расширилась география поставок и список партнеров СамГМУ. Помимо таких крупных федеральных центров, как НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, произведенные в СамГМУ эндопротезы начали применять в своей работе НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена, НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Также эндопротезы начали использовать в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования города Чебоксары, Приволжском окружном медицинском центре города Нижний Новгород, в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству обороны.

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