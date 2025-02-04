Синоптики спрогнозировали умеренные морозы в Самарской области

В Приволжском УГМС сообщили, что к середине недели в Самарскую область на смену аномальной оттепели придет умеренно морозная погода.

"В первую половину недели сохранится влияние фронтальных разделов южного циклона. В большинстве районов пройдет снег разной интенсивности, в правобережных районах местами с метелью, при слабоотрицательной температуре воздуха. В последующем начнет усиливаться гребень антициклона с центром над Западной Сибирью. Давление будет расти и к концу недели значительно повысится, осадки постепенно прекратятся, установится морозная погода", — отмечается в сообщении синоптиков.

Во вторник, 4 февраля, в Самаре облачно, небольшой снег. Ветер восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха 0…-2 °C.

5 числа в регионе переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь. Ветер восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 °C, днем -2…-7 °C.

К четвергу, 6 февраля, в Самарской области прогнозируется малооблачная погода без существенных осадков, местами изморозь. Ветер восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -8…-13 °C, в дневные -2…-7 °C.

7 февраля ветер сменит направление на северо-восточное, будет дуть со скоростью 5…10 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -11…-16 °C. Днем воздух "прогреется" до -4…-9 °C.