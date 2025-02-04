16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Три самарских вуза попали в рейтинг лучших учебных заведений мира В Самаре выбрали "Учителя года-2025" Более 3800 самарцев прошли профобучение по нацпроекту "Демография" в 2024 году СамГМУ вошел в топ-10 предметного рейтинга THE World University Rankings среди медицинских вузов России В СамГМУ выпустили более 1000 эндопротезов с момента запуска собственного производства

Образование Общество

Три самарских вуза попали в рейтинг лучших учебных заведений мира

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 155
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Британский журнал Times Higher Education (THE) выпустил очередной глобальный рейтинг вузов World University Rankings 2025. На этот раз в него вошло 2092 университета из 115 стран мира.

Для оценки вузов THE второй год подряд использует методологию, являющуюся, по заявлению издания, самой полной в мире. Она состоит из 18 критериев, которые распределены по пяти группам: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, международные связи и участие в работе отрасли. 

В списке 81 российский университет. Из них три - самарские. Все вузы Самары заняли позицию 1500+.

Самарский государственный медицинский университет впервые вошел в предметный рейтинг THE World University Rankings и попал в ТОП-10 среди медицинских вузов России.

Самарский национальный исследовательский университет получил баллы по обучению - 26.9, исследовательская среда - 14.1, качество исследований - 18.1, международные связи - 30.2 и участие в работе отрасли - 33.7.

Самарский государственный технический университет получил баллы по обучению - 16.5, исследовательская среда - 9.9, качество исследований - 8.6, международные связи - 32.4 и участие в работе отрасли - 22.0.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2