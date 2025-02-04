Три самарских вуза попали в рейтинг лучших учебных заведений мира

Британский журнал Times Higher Education (THE) выпустил очередной глобальный рейтинг вузов World University Rankings 2025. На этот раз в него вошло 2092 университета из 115 стран мира.
Для оценки вузов THE второй год подряд использует методологию, являющуюся, по заявлению издания, самой полной в мире. Она состоит из 18 критериев, которые распределены по пяти группам: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, международные связи и участие в работе отрасли.
В списке 81 российский университет. Из них три - самарские. Все вузы Самары заняли позицию 1500+.
Самарский государственный медицинский университет впервые вошел в предметный рейтинг THE World University Rankings и попал в ТОП-10 среди медицинских вузов России.
Самарский национальный исследовательский университет получил баллы по обучению - 26.9, исследовательская среда - 14.1, качество исследований - 18.1, международные связи - 30.2 и участие в работе отрасли - 33.7.
Самарский государственный технический университет получил баллы по обучению - 16.5, исследовательская среда - 9.9, качество исследований - 8.6, международные связи - 32.4 и участие в работе отрасли - 22.0.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения