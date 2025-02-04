Жители Самарской области будут получать пенсии через банк 14 и 17 числа

С февраля 2025 г. в Самарской области изменились даты зачисления пенсий и социальных выплат через банки. Раньше они поступали на счета граждан три раза в месяц — 14, 17 и 23 числа. Теперь средства будут перечисляться два раза в месяц — 14 и 17 числа.

14 числа — получать пенсии и социальные выплаты будут в Самаре и некоторых городах и районах области, а 17 числа — получатели из Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Сызранского, Шигонского и Ставропольского районов Самарской области.

С возникшими вопросами можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.