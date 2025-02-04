Сызранская спортсменка в составе сборной стала серебряным призером Первенства ПФО по лыжным гонкам

Сызранская спортсменка Диана Серова в составе сборной стала серебряным призером Первенства ПФО по лыжным гонкам, сообщает официальный телеграм-канал администрации Сызрани.

Серова — двукратная чемпионка Самарской области прошедшего года. В составе сборной области завоевала второе место в эстафете 4×3 км и четвертое место в одиночной гонке, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Также обладателями "серебра" стали Анфиса Дудникова, Александра Зайцева и Софья Марьяновская.