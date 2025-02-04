Гандболистки "Лады" обыграли "Луч" и вышли в "Финал четырех"

Во вторник, 4 февраля, в Тольятти гандболистки "Лады" встретились с "Лучом" из Москвы.

В ответном матче четвертьфинала Кубка России волжанки одержали со счетом 29:27 (12:9) и по сумме двух встреч вышли в "Финал четырех".

Теперь 8 февраля "Лада" встретится с "Черноморочкой" в рамках предварительного этапа Чемпионата России.