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Здравоохранение Общество

Терапевт ВСК рассказала, как отличить грипп от метапневмовируса

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одной из угроз для здоровья россиян в новом году стал метапневмовирус. В конце 2024 года инфекция активно распространялась в Китае, один из очагов недуга был зафиксирован на границе РФ и Казахстана, а в январе нынешнего года появилась информацию о том, что болезнь угрожает туристам на Гоа. Так ли опасен метапневмовирус, чем он отличается от обычного ОРВИ и можно ли защититься от недуга — рассказывает Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Метапневмовирус (hMPV) — это вирус, вызывающий респираторные инфекции. Он особенно опасен для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Хотя симптомы недуга могут напоминать грипп или обычные ОРВИ, есть несколько ключевых отличий.

Метапневмовирус относится к семейству Paramyxoviridae, куда входит и респираторно-синцитиальный вирус (RSV). По клинической картине он похож на грипп и другие вирусные инфекции дыхательных путей, но имеет особенности:

  • Грипп вызывается вирусами Influenza A и B и чаще сопровождается резким повышением температуры, выраженной интоксикацией (сильной слабостью, головной болью, ломотой в теле) и высокой вероятностью осложнений в виде пневмонии.
  • ОРВИ (аденовирус, риновирус и другие) могут давать разнообразные симптомы, но обычно протекают мягче, чем грипп.
  • Метапневмовирус чаще вызывает бронхиолит, ларингит и пневмонию у детей и пожилых. Он имеет более продолжительное течение, проявляется умеренной температурой, сухим кашлем, затруднённым дыханием и свистящими хрипами.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пик заболеваемости метапневмовирусом приходится на конец зимы и весну, и он часто встречается вместе с RSV и гриппом, усугубляя течение болезни.

Согласно рекомендациям ВОЗ, лечение вируса носит симптоматический характер и включает:

  • Поддержание водного баланса и покой.
  • Применение жаропонижающих препаратов при необходимости (по назначению врача).
  • Ингаляции с физиологическим раствором — могут облегчить дыхание.
  • Кислородная поддержка в случае затруднённого дыхания (по показаниям).
  • В ряде случаев могут понадобиться дополнительные методы диагностики — лабораторные анализы и рентгенография лёгких.

Пока вакцины против метапневмовируса не существует. По данным National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) исследуются прививки против hMPV, но пока они находятся в стадии клинических испытаний.

"Метапневмовирус — это один из недооценённых респираторных вирусов, который может приводить к серьёзным осложнениям у уязвимых групп населения. Несмотря на схожесть с гриппом и ОРВИ, он чаще поражает нижние дыхательные пути и требует тщательного контроля симптомов. Пока вакцины нет, основное внимание следует уделять профилактике и своевременному обращению к врачу при ухудшении состояния", — рассказала Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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