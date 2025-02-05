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Банки Финансы

Сбер предупредил о росте числа объявлений "раздолжнителей" на треть

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в интернете размещено свыше 2,5 млн рекламных объявлений, которые обещают гражданам "избавление от долгов". Каждый квартал в Сбере фиксируют порядка 600 тысяч новых объявлений от раздолжнителей — только за 2024 год их количество выросло на треть. И хотя на этом рынке есть квалифицированные, добросовестные участники, есть и те, чьи практики можно отнести к недобросовестным. Об этом рассказал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.

Как отметил Денис Кузнецов, нередко стоимость таких услуг превышает стоимость самого долга, должник подписывает договор и платит каждый месяц на протяжении года и дольше. Часто такие "юристы" убеждают должников проходить процедуру банкротства, умалчивая о важных условиях, рисках и последствиях процедуры либо сообщая заведомо недостоверную информацию. Речь идет о том сегменте рынка, где предполагается использование недобросовестных практик.

"Количество рекламных объявлений от раздолжнителей быстро растёт, и в большинстве своём это непорядочные, а порой и откровенно мошеннические практики. Чего в этих объявлениях только нет: от "гарантированной помощи по полной очистке кредитной истории" до "магической помощи против кредиторов". Часто процесс сводится к банкротству, которое подразумевает реализацию имущества. Более того, суд может признать действия гражданина недобросовестными по отношению к кредиторам и не освободить его от выплаты обязательств. И тогда к имеющимся долгам прибавится ещё и долг перед раздолжнителем. Подчеркну, в интересах Сбера, да и любого другого банка, — урегулировать вопрос. Банкротство — крайняя мера, к которой имеет смысл прибегать, только когда остальные меры не помогли", — пояснил Денис Кузнецов.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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