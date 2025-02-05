Дарья Касаткина уступила Эшлин Крюгер во втором круге турнира в Абу-Даби

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA-500 против Эшлин Крюгер, сообщает championat.com. Счет — 1:6, 7:5, 6:4 в пользу американской теннисистки.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. За это время первой ракетке России удалось выполнить один эйс, реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Касаткина также допустила 10 двойных ошибок. Ее соперница реализовала 7 брейк-пойнтов из 19, выполнила два эйса и допустила девять двойных ошибок.