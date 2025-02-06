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Самарская область вошла в число регионов-лидеров по внедрению стандарта поддержки экспорта

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский экспортный центр подвел итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах России и сформировал рейтинг по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 — целевого показателя нацпроекта.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

По итогам 2024 года Самарская область отмечена как один из регионов-лидеров по реализации этой задачи. Правительство региона внедрило все 15 инструментов стандарта, причем обязательными являются только 13 из них.

"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы, — подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей мы продолжаем повышать эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создаем логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации".

Экспортный стандарт — это набор базовых инструментов, внедрение которых позволяет создать в регионах необходимые условия для динамичного развития экспортной деятельности.

В их число входят стратегическое планирование развития экспорта, формирование и обучение региональных управленческих команд, развитие региональной инфраструктуры, подготовка кадров, реализация образовательных программ, вывод экспортеров на международные электронные торговые площадки, а также содействие в продвижении компаний на международные рынки и др.

Российский экспортный центр особо отметил, что в Самарской области регулярно проводятся заседания рабочих групп по развитию экспортной деятельности, успешно работает Центр поддержки экспорта Самарской области, организуются бизнес-миссии в зарубежные страны, а предприятия-экспортеры участвуют в международных выставках.

По данным Приволжского таможенного управления экспорт Самарской области за 9 месяцев 2024 года увеличился на 5,5%. Чтобы поддержать производителей при выходе на внешние рынки, действуют региональные и федеральные инструменты поддержки.

Малые и средние предприятия могут обращаться за услугами регионального Центра поддержки экспорта. В формате одного окна здесь оказывают комплексную поддержку бизнесу при выходе на иностранные рынки. За 6 лет работы региональный институт развития предоставил почти 5 тысяч услуг и помог предпринимателям заключить 469 экспортных контрактов на общую сумму более 28 млрд рублей.

"Самарская область обладает значительным экспортным потенциалом — за 9 месяцев 2024 года экспорт региона увеличился на 5,5%. И мы со своей стороны продолжим всестороннюю поддержку наших экспортно-ориентированных производителей, используя все существующие сегодня в стране инструменты", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Центр поддержки экспорта Самарской области располагается в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Поддержка предпринимателей реализуется в соответствии с национальными проектами "Эффективная и конкурентная экономика" и "Экспорт".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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