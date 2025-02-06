Восьмое поражение подряд: хоккейная "Лада" уступила "Авангарду"

В четверг, 6 февраля, на ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной хоккейной "Ладой" и омским "Авангардом".

Игра завершилась счетом 1:2 в пользу гостей льда. Игрок "Лады" Рафаэль Бикмуллин забил первую шайбу на 6-й минуте второго раунда, однако соперники в лице Дамира Шарипзянова восстановили равенство, а в третьем периоде Шарипзянов забил еще одну шайбу в ворота тольяттинцев.

Для ХК "Лада" это поражение стало восьмым подряд. Следующий соперник — ХК "Сибирь". С ним подопечные Павла Зубова встретятся 11 февраля.