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НОВИКОМ начал сотрудничество с Гарантийным фондом Республики Чувашия

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех впервые стал победителем отбора на размещение временно свободных средств Гарантийного фонда Чувашской Республики. Вклад размещен на срок 186 дней. По его завершении фонд получит дополнительные ресурсы, которые будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса региона.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"НОВИКОМ продолжает работать над тем, чтобы решения банка способствовали развитию промышленной кооперации в стране. Привлечение депозита Гарантийного фонда Чувашской Республики — важный шаг в укреплении нашего сотрудничества с регионом. Полученный после размещения доход позволит фонду усилить меры поддержки предпринимателей, обеспечивая финансирование для роста и расширения бизнеса", — отметила управляющий филиалом банка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

Руководство Чувашии активно поддерживает предпринимателей и динамично развивает экономику. Гарантийный фонд республики оказывает помощь предпринимателям, предоставляет гарантии по кредитам и займам, помогает получить доступ к финансовым ресурсам и обеспечивает информационную поддержку. Прибыль, полученная от размещения средств на депозите в банке НОВИКОМ, будет направлена на реализацию программ развития малого и среднего бизнеса. Это будет способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест в республике.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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