В Самаре из-за ремонта двух крупных водоводов изменится схема движения транспорта

К предстоящим выходным специалисты "РКС-Самара" готовятся начать ремонт на участках двух крупных водоводов, диаметром 900 мм каждый, сообщает мэрия города. Восстановительные работы затронут проезжие части и повлияют на организацию движения автотранспорта.

С 22:00 7 февраля будет закрыто движение на участке ул. Молодогвардейской, в границах улиц Вилоновской и Ульяновской. Ресурсоснабжающая организация будет устранять повреждение на водопроводной линии, выявленное в районе дома № 156 по ул. Молодогвардейской. Сотрудники "РКС-Самара" планируют открыть участок для проезда к началу следующей недели. Однако окончательно сроки завершения работ определят после вскрытия участка и оценки масштаба утечки.

В период ремонта автобусы маршрутов №№ 24, 91 проследуют следующим образом:

в направлении "в город" (в сторону площади Революции) — по ул. Молодогвардейской — ул. Ульяновской — ул. Галактионовской — ул. Вилоновской — ул. Чапаевской, далее — по своим обычным маршрутам;

в направлении "из города" — по ул. Чапаевской — ул. Вилоновской — ул. Галактионовской — ул. Ульяновской — ул. Молодогвардейской, далее — по привычным маршрутам.

Еще один водовод начнут чинить с 09:00 8 февраля. Специализированную технику и бригаду рабочих "ресурсник" сосредоточит в районе дома № 185а по ул. Советской Армии. Дорогу в направлении движения в сторону ул. Антонова-Овсеенко планируется оставить свободной. А в обратном направлении, к Московскому шоссе, потребуется ограничение движения транспорта. Для ремонта задействуют участок по ул. Советской Армии, от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора. Общественный транспорт проследует по скорректированным схемам:

автобусами №№ 70 и 213 перевозки будут осуществляться с объездом по пр. Карла Маркса и ул. XXII Партсъезда; на ул. Стара-Загора автобусы будут выезжать по кольцу возле Соборной мечети и далее следовать по обычной трассе;

автобусы маршрутов №№ 30, 35 обогнут участок ремонта — поедут по ул. Советской Армии до пр. Карла Маркса, затем — по пр. Карла Маркса, улицам XXII Партсъезда и Стара-Загора, с выездом на ул. Советской Армии, а далее — по привычным маршрутам.

Если представится возможность оставить свободной одну полосу участка дороги с нечетной стороны ул. Советской Армии, трассы следования городского пассажирского транспорта не изменятся.

Закончить аварийно-восстановительные работы на ул. Советской Армии планируется до 20:00 11 февраля.

Специалисты "РКС-Самара" намерены без отключения холодного водоснабжения отремонтировать инженерные коммуникации на обоих участках. Однако перед выходными жителям рекомендуется сделать запасы воды.