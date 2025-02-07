В Самаре из-за ремонта двух крупных водоводов изменится схема движения транспорта

К предстоящим выходным специалисты "РКС-Самара" готовятся начать ремонт на участках двух крупных водоводов, диаметром 900 мм каждый, сообщает мэрия города. Восстановительные работы затронут проезжие части и повлияют на организацию движения автотранспорта.
С 22:00 7 февраля будет закрыто движение на участке ул. Молодогвардейской, в границах улиц Вилоновской и Ульяновской. Ресурсоснабжающая организация будет устранять повреждение на водопроводной линии, выявленное в районе дома № 156 по ул. Молодогвардейской. Сотрудники "РКС-Самара" планируют открыть участок для проезда к началу следующей недели. Однако окончательно сроки завершения работ определят после вскрытия участка и оценки масштаба утечки.
В период ремонта автобусы маршрутов №№ 24, 91 проследуют следующим образом:
- в направлении "в город" (в сторону площади Революции) — по ул. Молодогвардейской — ул. Ульяновской — ул. Галактионовской — ул. Вилоновской — ул. Чапаевской, далее — по своим обычным маршрутам;
- в направлении "из города" — по ул. Чапаевской — ул. Вилоновской — ул. Галактионовской — ул. Ульяновской — ул. Молодогвардейской, далее — по привычным маршрутам.
Еще один водовод начнут чинить с 09:00 8 февраля. Специализированную технику и бригаду рабочих "ресурсник" сосредоточит в районе дома № 185а по ул. Советской Армии. Дорогу в направлении движения в сторону ул. Антонова-Овсеенко планируется оставить свободной. А в обратном направлении, к Московскому шоссе, потребуется ограничение движения транспорта. Для ремонта задействуют участок по ул. Советской Армии, от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора. Общественный транспорт проследует по скорректированным схемам:
- автобусами №№ 70 и 213 перевозки будут осуществляться с объездом по пр. Карла Маркса и ул. XXII Партсъезда; на ул. Стара-Загора автобусы будут выезжать по кольцу возле Соборной мечети и далее следовать по обычной трассе;
- автобусы маршрутов №№ 30, 35 обогнут участок ремонта — поедут по ул. Советской Армии до пр. Карла Маркса, затем — по пр. Карла Маркса, улицам XXII Партсъезда и Стара-Загора, с выездом на ул. Советской Армии, а далее — по привычным маршрутам.
Если представится возможность оставить свободной одну полосу участка дороги с нечетной стороны ул. Советской Армии, трассы следования городского пассажирского транспорта не изменятся.
Закончить аварийно-восстановительные работы на ул. Советской Армии планируется до 20:00 11 февраля.
Специалисты "РКС-Самара" намерены без отключения холодного водоснабжения отремонтировать инженерные коммуникации на обоих участках. Однако перед выходными жителям рекомендуется сделать запасы воды.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!